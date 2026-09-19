Củ Chi phát huy 'chất thép' trong hành trình đổi mới, phát triển

Sáng 19.9, tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Ban Liên lạc truyền thống quê hương Củ Chi "Đất thép thành đồng" tổ chức họp mặt kỷ niệm 59 năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu "Đất thép thành đồng" (17.9.1967 – 17.9.2026).



Dự họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; mẹ Việt Nam anh hùng Kiều Thị Nông cùng các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Trước buổi họp mặt, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ẢNH: NGUYÊN PHÚ

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh bốn chữ "Đất thép thành đồng" được viết nên bằng chiến công, lòng quả cảm và sự hy sinh của nhiều thế hệ quân, dân Củ Chi. Trong chiến tranh, người dân nơi đây kiên cường bám đất, bám làng, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, che chở và nuôi dưỡng cách mạng.

Theo ông Thông, danh hiệu ấy là biểu tượng cho phẩm chất con người Củ Chi, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng giá trị hòa bình. Sự tri ân sâu sắc nhất cần được thể hiện bằng trách nhiệm sống, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.

Từ vùng đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Củ Chi đang từng bước đổi thay. Hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân được nâng lên; nông nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển, trong khi các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng tiếp tục được gìn giữ.

Tặng hoa cho mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân sinh sống tại Củ Chi ẢNH: NGUYÊN PHÚ

Ông Đặng Minh Thông đề nghị Củ Chi phát huy "chất thép" năm xưa thành bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới trong giai đoạn phát triển mới. Địa phương cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế xanh và chăm lo tốt hơn đời sống người dân.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đặc biệt lưu ý việc trao truyền truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Khi những người trực tiếp làm nên lịch sử ngày một ít đi, việc lưu giữ ký ức, câu chuyện và lời kể của nhân chứng càng trở nên cần thiết để thế hệ sau hiểu sự chiến đấu, hy sinh của cha ông.

Tại buổi họp mặt, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực xúc động ôn lại những năm tháng chiến tranh ở Củ Chi. Ông bày tỏ tin tưởng thế hệ trẻ sẽ nỗ lực học tập, làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.