Thời sự

Địa đạo Củ Chi nhận bằng khen của Thủ tướng

Thúy Liễu
Thúy Liễu
19/12/2025 14:47 GMT+7

Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ trong giáo dục truyền thống, xây dựng đơn vị và bảo vệ Tổ quốc suốt nhiều năm qua.

Ngày 19.12, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống đơn vị (19.12.1995 - 19.12.2025) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Địa đạo Củ Chi nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Thông trao bằng khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho lãnh đạo Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi

ẢNH: THÚY LIỄU

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, quân và dân Củ Chi đã làm nên một kỳ tích hiếm có trong lịch sử chiến tranh nhân dân: hệ thống địa đạo tỏa rộng như mạng nhện trong lòng đất, dài khoảng 250 km. Không chỉ là một công trình quân sự độc đáo, địa đạo Củ Chi còn trở thành biểu tượng sinh động của ý chí kiên cường, nhân cách Việt Nam và khát vọng hòa bình.

Từ lòng đất thép, địa danh này đã đi vào lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc như một huyền thoại của thế kỷ XX và vươn tầm trở thành điểm đến nổi tiếng trên thế giới.

Với giá trị và tầm vóc của một chiến công được đánh đổi bằng xương máu, mồ hôi và công sức của hàng vạn chiến sĩ, đồng bào, địa đạo Củ Chi đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đồng thời được đề cử là di sản văn hóa thế giới của UNESCO.

Xuất phát từ niềm tự hào về công trình hội tụ trọn vẹn lòng yêu nước, ý chí bất khuất, sự cần cù, thông minh và sáng tạo của quân và dân ta, sau ngày đất nước thống nhất, TP.HCM đã chủ trương khôi phục, bảo tồn và tôn tạo địa đạo Củ Chi. Mục tiêu là biến chiến trường ác liệt năm xưa thành một "bảo tàng sống giữa lòng đất thép", để các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu, trân trọng và tiếp nối tinh thần ấy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Địa đạo Củ Chi nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 2.

Khách du lịch trải nghiệm chui hầm địa đạo Củ Chi

ẢNH: LÊ NAM

Thực hiện chủ trương này, năm 1989, Xí nghiệp liên doanh du lịch 87 được thành lập, mở đầu cho thời kỳ khai thác, phục vụ khách tham quan và giáo dục truyền thống yêu nước. Tuy nhiên, trước những hy sinh to lớn đã diễn ra trên mảnh đất này, việc gìn giữ ký ức chiến tranh không chỉ dừng lại ở bảo tồn di tích, mà còn cần thêm những công trình tưởng niệm xứng tầm để tri ân và thờ phụng các anh hùng liệt sĩ.

Ngày 8.2.1994, UBND TP.HCM quyết định đổi tên Xí nghiệp kinh doanh du lịch 87 thành Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi và giao Bộ Tư lệnh TP.HCM trực tiếp quản lý.

Từ dấu mốc này, địa đạo Củ Chi liên tục được đầu tư xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, với nhiều hạng mục tiêu biểu như: Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, hệ thống địa đạo, khu tái hiện vùng giải phóng, khu mô phỏng Biển Đông… góp phần làm giàu thêm không gian ký ức và giáo dục truyền thống cách mạng cho cộng đồng.

Địa đạo Củ Chi nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 3.
Địa đạo Củ Chi nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 4.

Một số hoạt cảnh trong tour đêm Trăng chiến khu tại địa đạo Củ Chi

ẢNH: THÚY LIỄU

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã có thư khen gửi Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Bộ trưởng ghi nhận quá trình 30 năm xây dựng, trưởng thành của khu di tích, phát huy giá trị lịch sử, phục vụ nhân dân và du khách, tích cực trong công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa. Những đóng góp đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn địa đạo Củ Chi tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị và tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới.

Khám phá thêm chủ đề

