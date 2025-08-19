Cư dân Alaska bất ngờ được Tổng thống Putin tặng mô tô

Ông Warren với chiếc mô tô mới ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE MOSCOW TIMES

Theo tờ The Moscow Times, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng một chiếc mô tô Ural hoàn toàn mới cho một người đàn ông ở Alaska trong chuyến thăm Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước.

Đài truyền hình Rossia 1 của Nga đã giới thiệu cư dân Mark Warren ở thành phố Anchorage (Alaska) và mô tả việc các lệnh cấm vận của phương Tây ảnh hưởng như thế nào đến người dân Mỹ.

Ông Warren, người sở hữu một chiếc mô tô Ural từ thời Liên Xô cũ, than phiền rằng việc sửa chiếc mô tô Ural của ông ngày càng tốn kém và các linh kiện gần như không thể tìm thấy vì các lệnh cấm vận.

Hôm 17.8, Rossia 1 đưa tin rằng Tổng thống Putin đã gửi cho ông Warren một chiếc mô tô Ural mới có thùng xe phụ (sidecar), thông qua các nhà ngoại giao Nga.

"Đây là món quà cá nhân từ Tổng thống Nga", ông Andrei Ledenev, tham tán tại Đại sứ quán Nga ở Washington, nói khi trao chìa khóa cho ông Warren trước ống kính truyền hình. Khi đó, ông Warren tỏ ra rất bất ngờ.

Truyền thông Nga mô tả món quà này như một biểu tượng của thiện chí từ Moscow. Ông Warren mô tả chiếc Ural mới khác hẳn so với chiếc xe cũ của mình, và lái thử khi chở ông Ledenev và một nhà ngoại giao khác.

"Đây là một chuyến đi mới trên chiếc Ural mới. Một chiếc xe Nga tại khu vực Mỹ gốc Nga dưới bóng cây bạch dương Nga", một phóng viên của Rossia 1 nói trong bản tin truyền hình, ám chỉ việc Alaska từng là một phần của Đế chế Nga.

Hiện nay, mô tô Ural được sản xuất tại Kazakhstan, còn trụ sở chính dời về thành phố Redmond (bang Washington) với sự thành lập Tập đoàn IMZ-Ural. Vào tháng 3.2022, IMZ-Ural công khai lên án chiến dịch của Nga tại Ukraine và kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột.