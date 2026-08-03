Cú đột phá đãi ngộ của thể thao Hà Nội

T HƯỞNG TIỀN TỈ NẾU ĐOẠT HCV O LYMPIC

Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao Hà Nội vừa được thông qua. Theo đó, mức thưởng mới dành cho VĐV Hà Nội nếu đoạt HCV Olympic là 1,75 tỉ đồng, HCB là 1,1 tỉ đồng, HCĐ là 700 triệu đồng. Nếu phá kỷ lục Olympic sẽ được nhận thêm 700 triệu đồng. Mức thưởng dành cho VĐV đoạt huy chương ASIAD lần lượt là 140 triệu đồng (HCV), 85 triệu đồng (HCB), 55 triệu đồng (HCĐ). Mức thưởng ở SEA Games là 55 triệu đồng (HCV), 30 triệu đồng (HCB), 25 triệu đồng (HCĐ). VĐV tham dự các giải vô địch thế giới, vô địch châu Á tùy theo nhóm môn cũng có chế độ thưởng hấp dẫn. Mức thưởng dành cho môn thuộc nhóm 1 ở giải vô địch thế giới lần lượt là 100 triệu đồng (HCV), 55 triệu đồng (HCB), 40 triệu đồng (HCĐ).

Lực sĩ Lại Gia Thành cùng các VĐV Hà Nội phấn khởi với chế độ đãi ngộ mới Ảnh: Khả Hòa

Với việc áp dụng nghị quyết mới, Hà Nội có chế độ đãi ngộ tốt nhất so với các địa phương khác. Trước kia TP.HCM đi đầu trong chính sách đãi ngộ dành cho VĐV và đang trong quá trình lấy ý kiến trước khi công bố chế độ đãi ngộ mới. Năm 2025, Nghị định 349 của Chính phủ có hiệu lực, tạo đột phá về chế độ đãi ngộ và là cơ sở để các địa phương triển khai chế độ đãi ngộ mới cho VĐV do đơn vị đó quản lý. Với chính sách thưởng mới nhất, VĐV Hà Nội nếu đoạt HCV Olympic sẽ được nhận tổng cộng 5,25 tỉ đồng (gồm 3,5 tỉ đồng từ nhà nước, 1,75 tỉ đồng từ Hà Nội).

Bên cạnh tiền thưởng, VĐV Hà Nội còn được hưởng hàng loạt chế độ mới. Trong đó tiền lương 360.000 đồng/ngày cùng tiền tập luyện ngoài giờ; chế độ dinh dưỡng được chú trọng với mức 300.000 đồng/ngày. Ngoài ra các VĐV nữ còn được trợ cấp 1,1 triệu đồng/tháng và có chế độ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm…

P HẢI ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO VĐV

"Nữ hoàng điền kinh" Hoàng Thị Minh Hạnh, đội tuyển điền kinh VN từng đoạt 2 HCV châu Á và là VĐV ưu tú của Hà Nội, chia sẻ: "Nghị quyết số 82 không chỉ là những chính sách hỗ trợ về vật chất mà còn là sự ghi nhận, tin tưởng và tình cảm mà lãnh đạo thành phố dành cho những người đang ngày đêm tập luyện để mang vinh quang về cho thể thao thủ đô. Sự quan tâm này sẽ tiếp thêm động lực để chúng tôi yên tâm tập luyện, vượt qua khó khăn, chấn thương và những áp lực trong thi đấu, từ đó mạnh dạn đặt ra những mục tiêu cao hơn trên đấu trường trong nước và quốc tế".

Ông Đinh Văn Luyến, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội, bày tỏ: "Để đạt được các mục tiêu đặt ra đòi hỏi công tác đào tạo, huấn luyện phải nâng cao và mọi cơ chế, chính sách cần phải đi vào hành động cụ thể. Ý thức nâng cao trách nhiệm với mỗi chính sách mới chắc chắn sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho thể thao Hà Nội".

Ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, nhấn mạnh: "Chính sách cho thể thao Hà Nội hiện nay khá toàn diện, đãi ngộ tốt so với các tỉnh, thành phố khác thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo T.Ư, thành phố đối với công tác phát triển của ngành. Mỗi cá nhân cần nắm được quyền lợi của mình, từ đó phấn đấu tập luyện, thi đấu giành thành tích tốt nhất… Việc nắm được các chế độ, chính sách đặc thù cũng như triển khai bài bản và có hiệu quả tới từng HLV, VĐV của mỗi bộ môn là nhiệm vụ quan trọng của tất cả những người làm công tác thể thao. Mỗi lãnh đạo bộ môn phải đảm bảo quyền lợi cho HLV, VĐV của chính bộ môn mình phụ trách. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội cần rà soát kỹ lưỡng đội ngũ HLV, VĐV ở mỗi tuyến, có sự điều chỉnh và bổ sung lực lượng chất lượng tốt để các cơ chế, chính sách đặc thù được áp dụng đúng và đầy đủ tới các đối tượng".