Khai mạc giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026, hàng nghìn VĐV tranh tài quyết liệt

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 có sự tham dự của hàng nghìn VĐV đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng của khiêu vũ thể thao Việt Nam sang giai đoạn phát triển bài bản, chuyên nghiệp và khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế; đồng thời thể hiện quyết tâm của nhà nước trong việc đồng hành cùng các bộ môn thể thao nghệ thuật đỉnh cao, phù hợp với xu thế phát triển và giao lưu văn hóa toàn cầu.

Xây dựng hệ sinh thái khiêu vũ thể thao Việt Nam phát triển chuyên nghiệp

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu tại khai mạc Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết: “Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 - sự kiện thể thao đỉnh cao đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển và hội nhập của khiêu vũ thể thao Việt Nam. Đây không chỉ là ngày hội lớn của các vũ công xuất sắc nhất châu lục mà còn là một giải đấu quy mô châu Á được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn liên quan cùng các tổ chức quốc tế”.

Theo ông Hoàng Đạo Cương, khiêu vũ thể thao không còn đơn thuần là một bộ môn biểu diễn giải trí mà đã trở thành môn thể thao của thời đại mới. Thành công của một vận động viên dancesport được tạo nên từ ý chí kiên cường, kỷ luật khắt khe, tư duy chiến thuật, sự cảm thụ nghệ thuật sâu sắc và khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Đại diện ban tổ chức nhận hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương Ảnh: BTC

Việc đăng cai tổ chức giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 tại TP.HCM với sự đồng hành của Công ty KTA King the Art và các cơ quan chức năng thể hiện khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm văn hóa, thể thao và giải trí của khu vực. Đây là mô hình phát triển mới, nơi thể thao thành tích cao, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch cùng hội tụ, cộng hưởng.

Dịp này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kỳ vọng giải đấu sẽ là tiền đề thúc đẩy cơ chế bồi dưỡng, tôn vinh các VĐV, HLV, các CLB và những cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của khiêu vũ thể thao. Đồng thời tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức, đối tác quốc tế và toàn thể cộng đồng để xây dựng hệ sinh thái khiêu vũ thể thao Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, bền vững.

Giải khiêu vũ thể thao châu Á 2026 là minh chứng sống động cho sức mạnh kết nối của thể thao và văn hóa Ảnh: BTC

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thể thao nổi bật của năm, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy phong trào khiêu vũ thể thao trong nước và tạo tiền đề để các vận động viên nước nhà chinh phục những thành tích cao hơn tại các giải đấu châu lục và thế giới.

Giải đấu năm nay được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ nhiều nhà vô địch quốc gia, nhà vô địch châu Á cùng các cặp đôi đang đứng trong nhóm đầu trên bảng xếp hạng thế giới. Bên cạnh cuộc cạnh tranh huy chương, các VĐV còn có cơ hội tích lũy điểm xếp hạng quốc tế để hướng tới những giải đấu lớn của WDSF trong thời gian tới.

Ông Trần Chiến Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Sự kiện năm nay có ý nghĩa đặc biệt to lớn khi quy tụ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nên một giải đấu sôi động và đa dạng. Giải đấu không chỉ để tôn vinh thành tích thể thao và giá trị nghệ thuật, mà còn để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, sự đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc. Giải đấu này cũng là minh chứng sống động cho sức mạnh kết nối của thể thao và văn hóa”.

Với đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam, đây là cơ hội quý giá để khẳng định vị thế trên sân nhà nhưng cũng là thử thách không nhỏ Ảnh: BTC

Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm, các tuyển thủ Việt Nam đã trải qua nhiều tháng tập huấn và thi đấu quốc tế bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Quá trình cọ xát liên tục giúp các VĐV nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật trước khi bước vào sân chơi châu lục.

Trong ngày ra quân của giải, đội chủ nhà đã xuất sắc giành được 3 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ. Thành tích này không chỉ khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực thi đấu mà còn là bước chạy đà suôn sẻ để Khánh Thi cùng các học trò hướng đến những thành tích tốt hơn nữa trong những ngày thi đấu tại giải.