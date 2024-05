Cú hích cho ông Trump từ cựu đối thủ

Theo báo The Hill, bà Haley từng làm việc trong chính quyền của ông Trump và là đối thủ nặng ký trụ lại cuối cùng trong cuộc đua với ông trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Bà quyết định dừng chiến dịch tranh cử hồi tháng 3. Trong phát biểu ngày 22.5 tại Viện Nghiên cứu Hudson (Mỹ), bà Haley nói rằng với tư cách cử tri, bà ưu tiên chọn một tổng thống được đồng minh của Mỹ ủng hộ và cứng rắn với kẻ thù, đảm bảo an ninh biên giới, ủng hộ chủ nghĩa tư bản và tự do.



Bà Haley và ông Trump tại Nhà Trắng hồi năm 2018 Reuters

"Ông Trump không hoàn hảo về những chính sách này như tôi từng nhiều lần làm rõ. Nhưng ông Biden là một thảm họa. Vì thế, tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump", cựu đại sứ cho biết.

Mặc dù vậy, bà lưu ý rằng ông Trump cần nỗ lực lôi kéo những người ủng hộ bà thay vì nghĩ rằng họ sẽ tự động bỏ phiếu cho ông. Sự ủng hộ của bà Haley được cho sẽ là cú hích cho ông Trump. Mặc dù đã rời đường đua nhưng bà Haley vẫn được lượng lớn cử tri bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại một số bang gần đây, trong đó tại Indiana bà giành gần 22% tổng số phiếu. Tại các khu vực ngoại thành quan trọng ở các bang chiến địa then chốt, bà Haley cũng có số phiếu ở mức hai chữ số. Ông Trump cho rằng con số này là không đáng kể và nói sau cùng thì họ cũng bỏ phiếu cho ông. Trong khi đó, ông Biden nỗ lực hơn trong việc giành giật những cử tri của bà Haley vỡ mộng vì ông Trump.

Trong một diễn biến đáng chú ý trong đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ Rick Scott ngày 22.5 chính thức gia nhập cuộc đua tranh ghế lãnh đạo đảng tại Thượng viện, thay thế ông Mitch McConnell (82 tuổi). Hồi tháng 2, ông McConnell thông báo sẽ rời khỏi chức vụ mà ông đã nắm giữ từ năm 2007 vào cuối năm nay, nhưng sẽ tiếp tục làm thượng nghị sĩ cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 1.2027. Hai ứng viên khác đã công bố tham gia cuộc đua là nhân vật số hai của đảng tại Thượng viện John Thune và người tiền nhiệm John Cornyn. Ông Scott từng cạnh tranh ghế lãnh đạo của ông McConnell sau kết quả bầu cử giữa kỳ đáng thất vọng của đảng hồi năm 2022 nhưng không thành công. Việc ông tham gia đường đua lần này trao cho các đồng nghiệp một lựa chọn bảo thủ hơn so với ông Thune và ông Cornyn, hai đồng minh thân thiết của ông McConnell.