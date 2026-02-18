Cú hích hạ tầng thay đổi diện mạo Đồng Tháp Mười

Từ lâu, Đồng Tháp Mười được xem là vùng kinh tế trọng điểm, nhưng lại gặp khó khăn bởi hạ tầng giao thông chưa tương xứng với tiềm năng.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp với tổng chiều dài khoảng 62,7 km, bắt đầu từ nút giao với đường Vành đai Tân An và kết thúc tại nút giao với đường tỉnh 831, thuộc xã biên giới Bình Hiệp được nhận định sẽ đưa Đồng Tháp Mười cất cánh.

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp đi qua 9 xã, phường kết nối vùng Đồng Tháp Mười với các tuyến giao thông quan trọng ẢNH: BQLDA GIAO THÔNG TỈNH TÂY NINH

Theo báo cáo tiền khả thi của Ban quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư - Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, dự án đường Tân An - Bình Hiệp được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, mặt đường rộng từ 8 đến 10 làn xe. Trong giai đoạn 1, đơn vị thi công sẽ triển khai 4 làn xe, với tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới 9.318 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2031.

Điểm đặc biệt, trong quy hoạch kỹ thuật của dự án là việc ứng dụng giải pháp cầu cạn qua các vùng đất yếu. Thay vì xử lý nền truyền thống vốn mất nhiều thời gian và gây rủi ro lún, dự án dự kiến đầu tư 15,8 km cầu cạn đoạn từ ngã ba Tuyên Nhơn đến đường tỉnh 819. Việc sử dụng bản bê tông cốt thép lắp ghép trên nền cọc cường độ cao (PRC) không chỉ đảm bảo độ bền vững cho công trình, mà còn bảo vệ hệ sinh thái vùng ngập nước đặc trưng của Đồng Tháp Mười.

Người dân phấn khởi khi Dự án đường Tân An - Bình Hiệp được thông qua, bởi quốc lộ 62 - tuyến đường độc đạo kết nối vùng Đồng Tháp Mười với các tuyến giao thông quan trọng, các đô thị - đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu ẢNH: BẮC BÌNH

Hơn cả một con đường đơn thuần, dự án này còn là mạng lưới kết nối đa tầng khi trực tiếp giao thoa với các tuyến huyết mạch như: cao tốc TP.HCM - Trung Lương (CT.01), quốc lộ N2, Vành đai 4 và quốc lộ 62. Sự liên kết này tạo ra một hành lang di chuyển xuyên suốt từ trung tâm đô thị đến biên giới, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, dự án đường Tân An - Bình Hiệp không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật, mà còn chứa đựng giá trị nhân văn và chiến lược phát triển bền vững. Với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 387 ha, dự án đi qua hàng loạt phường, xã gồm Khánh Hậu, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Kiến Tường, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp. Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngàn hộ dân sẽ trực tiếp hưởng lợi từ sự thay đổi hạ tầng.

Bản đồ tái phân bổ định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Tân An - Bình Hiệp ẢNH: BQLDA GIAO THÔNG TỈNH TÂY NINH

Tuyến đường được ví như "mạch máu" nối thông Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp với các trung tâm công nghiệp lớn. Khi hạ tầng thông suốt, dòng vốn đầu tư vào các cụm công nghiệp dọc tuyến như Cụm công nghiệp Tân Lập, Khu kinh tế Long An… sẽ tăng mạnh, tạo ra hàng vạn việc làm cho lao động địa phương. Đồng Tháp Mười sẽ không còn là vùng đất "khuất nẻo" mà trở thành cửa ngõ giao thương quan trọng với Campuchia và các nước tiểu vùng sông Mê Kông.

Dự án Tân An - Bình Hiệp có nền đất yếu, kênh rạch chằng chịt đặc trưng của Đồng Tháp Mười nên các giải pháp kỹ thuật cầu cạn rất được chú trọng để bảo đảm chất lượng công trình ẢNH: BQLDA GIAO THÔNG TỈNH TÂY NINH

Ngoài ra, dự án còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch sinh thái đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, thu hút du khách đến với các danh thắng và khu bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng.



