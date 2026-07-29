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Cú lừa huy động 600 tỉ: Nữ giám đốc cùng người tình 'nướng' tiền vào ngoại hối
Video Thời sự

Cú lừa huy động 600 tỉ: Nữ giám đốc cùng người tình 'nướng' tiền vào ngoại hối

Nguyễn Trường - Trần Cường
Những lời hứa hẹn không tưởng đã trở thành mồi nhử hoàn hảo, kéo hơn 200 người sập bẫy. Chỉ bằng một vỏ bọc công ty hào nhoáng và những bản hợp đồng góp vốn tinh vi, một nữ giám đốc đang gánh khoản nợ thuế 15 tỉ đồng cùng bạn trai đã huy động trót lọt số tiền khổng lồ 600 tỉ đồng.

Tối 28.7, Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Lê Thị Kim Nhung (43 tuổi, trú P.Bắc Giang, Bắc Ninh), Lê Thế Chín (46 tuổi, anh trai Nhung), Ngô Tiến Tiếp (43 tuổi, trú P.Hạp Lĩnh, Bắc Ninh; bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (42 tuổi, trú P.Tân Tiến, Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ giám đốc cùng người tình huy động 600 tỉ 'nướng' vào sàn ngoại hối- Ảnh 1.

Bị can Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, năm 2017, Nhung thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa.

Từ năm 2020 - 2021, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp của Nhung nợ thuế lên tới 15 tỉ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.

Thời điểm này, Nhung cùng Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness và bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, 2 đối tượng đã thuê nhà tại P.Tân Tiến mở văn phòng, treo biển công ty với mục đích tạo vỏ bọc nhằm huy động vốn từ các cá nhân để lấy tiền tiếp tục đầu tư trên sàn giao dịch Exness.

Cú lừa huy động 600 tỉ: Nữ giám đốc cùng người tình ‘nướng’ tiền vào ngoại hối

Để huy động vốn, Nhung chỉ đạo Tuyên (kế toán công ty) soạn thảo các hợp đồng góp vốn với nhiều nội dung gian dối, sai sự thật nhằm tạo niềm tin cho người tham gia như giới thiệu công ty đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực (cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính).

Đồng thời, cam kết mức lợi nhuận từ 10 - 20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn", có thể rút vốn sau khi báo trước 3 ngày và khoản tiền góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm…

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