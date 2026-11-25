Trăn trở điển tích ngoại lai lấn át văn hóa Việt

Câu chuyện giữa chúng tôi và nghệ nhân Nguyễn Trọng Nghĩa diễn ra tại khuôn viên trưng bày tác phẩm gốm nghệ thuật của gia đình anh ở làng gốm Bát Tràng. Ngay cạnh anh là bức tượng Thần xà hộ pháp cao 1,9 m, rộng 1 m, nặng hơn 500 kg - bức tượng độc bản khắc họa hình tượng Đức Phật ngồi thiền định trên đài sen, phía sau là linh vật rắn xòe mang che chở.

Nghệ nhân Nguyễn Trọng Nghĩa bên tác phẩm gốm tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ẢNH: PHAN HẬU

Tác phẩm là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của anh Nghĩa với 2 năm nghiên cứu, ấp ủ ý tưởng và 1 năm chế tác thủ công. Tác phẩm được giới sưu tầm bảo vật hết lời ngợi khen khi từng đường nét tạo hình nếp áo, vảy rắn đều tỉ mỉ, cực kỳ tinh xảo. Nhiều nhà sưu tầm sẵn sàng trả số tiền lớn để sở hữu nhưng anh Nghĩa chưa gật đầu.

Nhìn những tác phẩm đậm chất văn hóa Việt được khắc họa, đắp nổi hình ảnh chùa Một Cột, Khuê Văn Các, cột cờ Hà Nội hay những câu chuyện lịch sử như chiến thắng Bạch Đằng, khởi nghĩa Hai Bà Trưng, có lẽ không nhiều người nghĩ nó được tạo tác từ người theo học ngành Toán - Tin, Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Anh Nghĩa kể, lò gốm Nghĩa Dũng của gia đình được gây dựng cách đây hơn 40 năm. Bà nội anh từng đi làm thuê, học nghề ở hợp tác xã. Sau khi xóa bỏ bao cấp, gia đình dựng được chiếc lò gốm đầu tiên, rồi dần tách ra thành cơ sở sản xuất độc lập. Đến đời bố mẹ anh Nghĩa, nghề gốm tiếp tục phát triển nhưng chỉ sản xuất sản phẩm tiêu dùng.

Tác phẩm Vinh quy bái tổ được nhiều khách thích thú khi tham quan xưởng gốm ẢNH: PHAN HẬU

Lớn lên giữa tiếng xoay bàn, sắc men gốm gia đình nhưng anh Nghĩa chọn thoát ly nghề gia truyền khi theo học ngành Toán - Tin. Sau tốt nghiệp, anh Nghĩa có 5 năm làm việc qua 3 công ty, phụ trách kinh doanh máy tính. Năm 2013, anh quyết định trở về Bát Tràng, nối nghiệp làm gốm.

Những ngày đầu quay lại làng nghề, xưởng của gia đình anh cũng chỉ tập trung vào dòng ấm chén quà tặng phục vụ cơ quan, sự kiện lớn, đạt sản lượng hàng trăm nghìn bộ mỗi năm. Nhưng càng đi sâu vào nghề, anh càng nhận ra một khoảng trống trên thị trường gốm mỹ nghệ, khi sản phẩm quanh quẩn với nhiều điển tích ngoại lai, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử Trung Quốc như: Bát Tiên, Trúc Lâm Thất Hiền, Tam Đa hay chân dung các tướng Quan Công, Khổng Minh Gia Cát Lượng...

"Tôi thấy buồn khi nhiều người nhớ sử Trung Quốc hơn sử Việt. Trong khi lịch sử, văn hóa nước mình bề dày hàng nghìn năm với vô vàn câu chuyện hào hùng, nhân văn nhưng chưa được kể nhiều trên gốm sứ.

Nếu mình làm nghề, tạo ra những sản phẩm đi vào đời sống của nhiều người thì tại sao không dùng chính chất liệu truyền thống của cha ông để kể câu chuyện văn hóa, lịch sử của dân tộc?", anh Nghĩa trăn trở.

Tác phẩm Thuyền rồng Ngự long khánh hội ca ngợi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long ẢNH: PHAN HẬU

Khắc họa văn hóa, sử Việt lên men gốm Bát Tràng

Chọn lối đi riêng trong nghề, không tạc tượng nhân vật đơn thuần, anh Nghĩa lên ý tưởng dàn dựng những câu chuyện lịch sử xuyên suốt trên các dáng bình, đĩa, thống cỡ lớn, kết hợp kỹ thuật đắp nổi phù điêu, khắc chữ và phối men cổ truyền.

Mở đầu cho mạch nguồn dựng nước và giữ nước là tác phẩm Truyền thuyết Việt tổ, khắc họa Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng điển tích 50 người con theo cha lên rừng, 50 người con theo mẹ xuống biển. Qua tác phẩm, anh Nghĩa muốn gửi gắm thông điệp về ý thức bảo vệ chủ quyền đất liền và biển đảo của người Việt đã hình thành ngay từ thuở khai sinh lập quốc.

Dòng chảy văn hóa, lịch sử Việt tiếp nối qua chiếc bình lớn tôn vinh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng gắn với dấu ấn gần 2.000 năm, hay chiếc đĩa phù điêu tái hiện chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền - vị vua mở đầu kỷ nguyên độc lập tự chủ sau gần 1.000 năm Bắc thuộc.

Sang thời Lý - Trần, sử Việt tiếp tục hiện lên qua tác phẩm Thuyền rồng Ngự long khánh hội ca ngợi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long và chiếc thống Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ có đường kính khoảng 1,2 m, nặng khoảng 250 kg, được đắp nổi cảnh Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng bài thơ Cư trần lạc đạo.

Hai tác phẩm Thăng Long Quốc bảo bình và Truyền thuyết Việt tổ được nhiều người chơi gốm thích thú và đặt mua ẢNH: PHAN HẬU

Khát khao thổi hồn văn hóa Việt lên tác phẩm gốm của nghệ nhân Nguyễn Trọng Nghĩa đã lan tỏa đến các bảo tàng.

Một trong những dấu ấn đặc biệt nhất là tác phẩm Thiềm đức tuệ đăng của anh từng đoạt giải nhất gốm toàn quốc được Bảo tàng Hà Nội mua lại để trưng bày. Đây là tác phẩm kết hợp hình tượng cóc Thiềm Thừ mang ý nghĩa biểu tượng mưa thuận gió hòa của nền văn minh lúa nước Việt Nam, được nâng đỡ chân đèn biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ soi đường.

Không để gốm sứ Việt nằm yên trong tủ kính, nghệ nhân Nguyễn Trọng Nghĩa chủ động thay đổi cách tiếp cận thị trường.

"Nếu chỉ dừng lại ở những tác phẩm độc bản kích thước lớn đặt trong bảo tàng hay phòng trưng bày, câu chuyện văn hóa chỉ tiếp cận được một nhóm rất ít người yêu gốm. Muốn lan tỏa giá trị lịch sử đến cộng đồng, bắt buộc phải thương mại hóa thành những sản phẩm vừa vặn, chi phí hợp lý để hiện diện trong phòng khách, văn phòng làm việc của nhiều gia đình", anh Nghĩa nhận định.

Bên cạnh các tác phẩm độc bản lớn, anh Nghĩa sản xuất thêm phiên bản thương mại hóa thu nhỏ như tác phẩm: Thăng Long Quốc bảo bình (chiếc bình hội tụ tứ cảnh kiến trúc Hà Nội gồm chùa Một Cột, Khuê Văn Các, tháp Rùa và cột cờ Hà Nội) và Truyền thuyết Việt tổ thành những phiên bản nhỏ trong tầm giá vài triệu đồng mỗi sản phẩm để khách hàng dễ dàng sở hữu hơn.

Để sản phẩm có dấu ấn riêng, trên nền tảng các bài men cổ Bát Tràng như men rạn, men lam và dòng men hoa nâu thời Lý làm từ nguồn phù sa giàu ô xít sắt, mangan lấy từ hai bên bờ sông Hồng, anh Nghĩa nghiên cứu điều chỉnh để tạo ra sắc men hoàng thổ có độ trong và chiều sâu, làm nổi bật từng đường nét chạm khắc trên cốt gốm.

Hiện nay, nghệ nhân Nguyễn Trọng Nghĩa đang nghiên cứu khai thác các hình tượng lịch sử như: Thánh Gióng, Đinh Tiên Hoàng hay Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

"Nhưng thay vì tạo hình tĩnh, tôi mong muốn dựng thành chuỗi hành trình cuộc đời nhân vật trên từng tác phẩm gốm để người trẻ quen nhịp sống nhanh, chỉ cần ngắm nhìn trong vài chục giây cũng hình dung trọn vẹn câu chuyện lịch sử qua những họa tiết thuần Việt", anh Nghĩa nói.