Sợi lụa xưa, thanh âm mới và câu chuyện văn hóa Việt

Phần trình diễn "Thời trang và âm nhạc kiến tạo tương lai- Fashion & Music for a Future", giới thiệu bốn thiết kế thời trang đương đại sử dụng chất liệu lụa tơ tằm Bảo Lộc ẢNH: BTC

Những thiết kế lụa Bảo Lộc được trình diễn tại đêm Gala ẢNH: BTC

Lụa tơ tằm Bảo Lộc gắn với vùng đất có truyền thống sản xuất tơ lụa của Lâm Đồng. Việc đưa chất liệu này vào các thiết kế thời trang đương đại không chỉ là cách khai thác nguyên liệu bản địa, mà còn gợi nhắc câu chuyện về tri thức thủ công, giá trị của nghề truyền thống và những người thợ đứng sau mỗi sản phẩm.

Tại chương trình, phần trình diễn "Thời trang và âm nhạc kiến tạo tương lai - Fashion & Music for a Future" giới thiệu bốn thiết kế thời trang sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc. Qua ngôn ngữ thiết kế mới, chất liệu quen thuộc được đặt trong một diện mạo khác, mở thêm cơ hội tiếp cận với công chúng trẻ.

Cây đàn bầu mang chữ ký của nhóm nghệ sĩ SpaceSpeakers, từng đồng hành cùng nhóm trong các chuyến lưu diễn, được giới thiệu tại chương trình và đưa vào phiên đấu giá gây quỹ học bổng ẢNH: BTC

Đây cũng là một hướng tiếp nối di sản: không chỉ bảo tồn chất liệu hay kỹ thuật làm nghề, mà còn tìm cách đưa chúng vào đời sống sáng tạo hôm nay.

Đàn bầu cũng được giới thiệu trong một không gian âm nhạc có sự tham gia của các nghệ sĩ gắn với nhạc hiện đại. Thay vì đặt trong một chương trình biểu diễn nhạc cụ truyền thống thuần túy, nhạc cụ dân tộc này được kết nối với tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ đương đại.

Chia sẻ tại sự kiện, ca sĩ Soobin cho biết đàn bầu có thanh âm riêng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Việc đưa nhạc cụ này vào những không gian âm nhạc mới cũng mở ra cơ hội để âm hưởng truyền thống tiếp cận thêm nhiều khán giả.

Một cây đàn bầu mang chữ ký của năm nghệ sĩ SpaceSpeakers, từng đồng hành cùng nhóm trong các chuyến lưu diễn, cũng được giới thiệu tại chương trình và đưa vào phiên đấu giá gây quỹ học bổng. Từ một nhạc cụ gắn với bản sắc âm nhạc dân tộc, cây đàn trở thành điểm kết nối giữa nghệ thuật và hoạt động sẻ chia.

Khi sáng tạo gắn với trách nhiệm cộng đồng

Bên cạnh câu chuyện di sản, gala kỷ niệm 15 năm Harper’s Bazaar Việt Nam còn dành sự chú ý cho những đóng góp xã hội thông qua hai giải thưởng Woman of the Year 2026 và Golden Heart.

Giải thưởng Woman of the Year 2026 được trao cho bác sĩ Di Ái Hồng Sâm (Dr. Sam Nguyen), doanh nhân gốc Việt tại Mỹ. Xuất thân từ gia đình có truyền thống ngự y ở Huế, bà sáng lập S.A.M Foundation năm 2009, với mục tiêu hỗ trợ trẻ mồ côi và thanh thiếu niên vô gia cư.

Giải thưởng Woman of the Year 2026 được trao cho bác sĩ Di Ái Hồng Sâm (áo đen, bên trái, ghi nhận những đóng góp của chị trong lĩnh vực hoạt động xã hội và thiện nguyện ẢNH: BTC

Bà Trần Nguyễn Thiên Hương (nhà sáng lập Harper’s Bazaar Việt Nam) trao cúp thiện nguyện Golden Heart cho hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân (phải)

ẢNH: BTC

Theo thông tin từ chương trình, quỹ đã đồng hành cùng hơn 300 trẻ em thông qua các hoạt động hỗ trợ vật chất, giáo dục và cơ hội phát triển. Triết lý "Living is Giving - Sống là cho" được bà theo đuổi thể hiện quan niệm về trách nhiệm xã hội gắn với những hành động thiết thực.

Trong khi đó, cúp thiện nguyện Golden Heart được trao cho Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân, Miss Global 2025.

Hai giải thưởng ghi nhận những đóng góp ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng gợi ra một khía cạnh của vẻ đẹp người phụ nữ đương đại: bên cạnh tài năng và thành tựu cá nhân còn là trách nhiệm với cộng đồng. Giá trị của sự thành công không chỉ nằm ở những gì mỗi người đạt được, mà còn ở những điều tích cực họ có thể đóng góp cho xã hội.