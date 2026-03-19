Cụ ông 73 tuổi bị dọa chuyển tiền, 'nếu không sẽ bắt giữ'

Ngày 19.3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng chức năng địa phương vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo cuộc gọi, qua đó giúp người dân giữ lại khoản tiền mà chỉ chậm chút nữa là bị chiếm đoạt.

Khoảng 10 giờ sáng hôm qua 18.3, Công an xã Việt Hùng (Phú Thọ) nhận được tin báo từ tại Quỹ Tín dụng Phú Lạc về việc một người đàn ông có biểu hiện bất thường khi đến làm thủ tục rút tiền tiết kiệm với mục đích chuyển khoản theo yêu cầu của người lạ.

Lực lượng công an sau đó có mặt, phối hợp với nhân viên quỹ tín dụng, xác định người đến rút tiền là ông L.V.V (73 tuổi, trú tại địa bàn).

Ông V. cho biết trước đó nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người bên kia đầu dây tự xưng là "Minh", cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng thông báo đang điều tra một vụ án lừa đảo và cho rằng số tiền tiết kiệm của ông V. có liên quan đến vụ án. Do đó, ông V. cần rút toàn bộ số tiền 40 triệu đồng tại quỹ tín dụng, sau đó chuyển vào tài khoản do đối tượng chỉ định.

Để tạo áp lực, đối tượng liên tục đe dọa nếu ông V. không thực hiện theo yêu cầu sẽ bị lực lượng công an đến bắt giữ. Đặc biệt, thủ đoạn của đối tượng còn tinh vi hơn khi xây dựng cả "kịch bản" sẵn, hướng dẫn nạn nhân cách trả lời khi có người khác hỏi đến.

Tưởng là thật, ông V. lo sợ, bèn đến quỹ tín dụng làm thủ tục rút tiền và chuẩn bị chuyển khoản theo hướng dẫn. May mắn là nhân viên quỹ tín dụng đã phát hiện dấu hiệu bất thường và báo công an.

Tại quầy giao dịch, lực lượng trực tiếp gặp gỡ, trấn an tinh thần và giải thích rõ để ông V. nhận diện đây là thủ đoạn lừa đảo. Bởi lẽ, khi làm việc với công dân, các cơ quan chức năng luôn thực hiện theo đúng quy trình, có giấy mời hoặc thông báo chính thức, có sự phối hợp với công an địa phương và tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào.

Sau khi được giải thích, ông V. đã hiểu và quyết định dừng giao dịch, nhờ đó giữ được khoản tiền suýt nữa bị chiếm đoạt.