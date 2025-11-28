2 phụ nữ bị 'công an dỏm' lừa gần 1 tỉ đồng

Ngày 28.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên y án 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (29 tuổi, trú tại Hải Phòng) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thắng bị cáo buộc tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo bên Campuchia chiếm đoạt tiền của các nạn nhân là người Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

"Công an dỏm" lừa đảo cấp thẻ căn cước

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 9.2024, chị V.T.M (42 tuổi, trú tại Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu đến làm thẻ căn cước cho con gái. Tưởng là thật, chị M. đưa con gái đến công an quận, nhưng không gặp được ai nên ra về.

Ít ngày sau, các đối tượng gọi lại cho chị M., lần này yêu cầu làm thủ tục cấp căn cước trực tuyến.

Người phụ nữ truy cập theo đường link được gửi, tải ứng dụng "Dịch vụ công", thực hiện các bước theo hướng dẫn.

Nhóm lừa đảo còn gọi video qua Zalo, yêu cầu chị M. xuất trình 2 mặt thẻ căn cước, đưa khuôn mặt để xác nhận.

Sau đó, chị M. nhận được mã OTP vào tin nhắn điện thoại. Đối tượng yêu cầu chị M. cung cấp, người phụ nữ cứ vậy mà làm theo.

Không lâu sau, chị M. đăng nhập tài khoản ngân hàng trên thoại nhưng không được, tra soát thì phát hiện hơn 560 triệu đồng đã được chuyển đến tài khoản của bị cáo Nguyễn Xuân Thắng.

Người phụ nữ nhanh chóng đến Công an TP.Hà Nội tố giác.

Cũng trong tháng 9.2024, một nạn nhân khác bị lừa tiền với thủ đoạn tương tự, là chị L.T.H (41 tuổi, trú tại Hà Nội).

Các đối tượng lừa đảo gọi cho chị H., yêu cầu đến trụ sở công an để làm thủ tục chuyển đổi hộ khẩu giấy sang hộ khẩu điện tử và làm thẻ căn cước.

Nhóm này hỏi chị H. đã tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID chưa, chị nói chưa nên chúng gửi cho một mã định danh hộ dân cư, kèm theo các đường link và yêu cầu thanh toán 11.000 đồng phí dịch vụ.

Quá trình thực hiện, người phụ nữ được hướng dẫn truy cập tài khoản ngân hàng và quét sinh trắc học nhiều lần. Thấy nghi ngờ, chị này báo ngân hàng khóa tài khoản, nhưng nhóm lừa đảo đã kịp chuyển 400 triệu đồng đến tài khoản của bị cáo Nguyễn Xuân Thắng.

Mở 10 tài khoản để tiếp tay cho tội phạm

Tiếp nhận trình báo của 2 người phụ nữ, công an vào cuộc điều tra và xác định Nguyễn Xuân Thắng là người trực tiếp liên quan đến đường dây lừa đảo.

Theo đó, tháng 8.2024, Thắng được một người bạn rủ sang Campuchia để làm việc, mức lương hứa hẹn 25 triệu đồng/tháng.

Trước khi đi, người bạn bảo Thắng mở 10 khoản ngân hàng. Thắng biết rõ việc này nhằm phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, song vẫn nhận lời.

Tại Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc yêu cầu Thắng đăng nhập các tài khoản ngân hàng đã tạo lập trước đó tại Việt Nam vào hai chiếc điện thoại iPhone 12, đồng thời quét sinh trắc học khuôn mặt để chuyển toàn bộ tiền sang các tài khoản khác do chúng chỉ định.

Thắng khai rằng không biết cụ thể các khoản tiền đã chuyển mà chỉ thực hiện quét sinh trắc học theo yêu cầu. Đến cuối tháng 10.2024, bị cáo được các đối tượng cho về nước theo đường tiểu ngạch, ứng trước tiền công 11 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan tiến hành tố tụng xác định Thắng cùng các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của 2 người phụ nữ.

Liên quan đến vụ án, cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định một cá nhân khác tên Minh, cũng mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cung cấp cho các đối tượng người Trung Quốc.

Người này khai được đưa đến khu nhà có tên gọi "Tam Thái tử", bị đánh, gí dùi cui điện vào người, ép phải quét sinh trắc học để đăng nhập vào các tài khoản.

Do chưa đủ căn cứ xác định Minh bị ép buộc hay tự nguyện tiếp tay cho lừa đảo, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ đối với người này để tiếp tục xác minh.