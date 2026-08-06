Cụ ông 92 tuổi tự tay chia vàng, tiền cho 41 người con, cháu, chắt

Đoạn clip được đăng tải kèm dòng chia sẻ: "Ông nội 92 tuổi chia lộc hồi môn cho 41 thành viên con cháu, chắt; dành dụm từng chút và san sẻ yêu thương". Trong không khí đầm ấm, đại gia đình quây quần bên nhau, cụ ông lần lượt lấy vàng và tiền đã chuẩn bị sẵn để trao tận tay từng người con, cháu, chắt, không phân biệt bên nội hay bên ngoại.



Hình ảnh ông Đại chia vàng, tiền cho con cháu khiến nhiều người xúc động ẢNH: NVCC

Đoạn clip chị Giang Chi chia sẻ về ông nội đạt nhiều lượt xem trên mạng xã hội

Dù đã 92 tuổi, mái tóc bạc phơ, cụ vẫn minh mẫn, tỉnh táo. Không chỉ trao những phần quà chứa đựng tình yêu thương, cụ còn gửi gắm những lời dặn dò chân thành, khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động.

Chị Lê Giang Chi (26 tuổi, ở xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An) cho biết ông nội tên là Lê Văn Đại (92 tuổi). Dịp đó con cháu trong gia đình tề tựu đông đủ tại nhà ông nội để làm đám giỗ. Trước bữa cơm, ông Đại lấy chiếc túi màu đen đã chuẩn bị sẵn, bên trong có vàng và các phong bì đựng tiền, rồi lần lượt trao tận tay từng người con, cháu, chắt.

Ông Đại chụp hình kỷ niệm trong lễ đính hôn của chị Giang Chi ẢNH: NVCC

Theo chị Chi, ông có 5 người con (3 gái, 2 trai). Thương các con gái có hoàn cảnh khó khăn hơn nên ông dành tặng mỗi người một phần vàng. Những người con, cháu, chắt còn lại được ông trao phong bì và dặn chỉ mở khi về đến nhà. Vì vậy, chị Chi không biết cụ thể số vàng và số tiền mọi người nhận được là bao nhiêu. Toàn bộ số vàng, tiền đều là tài sản ông chắt chiu suốt nhiều năm từ tiền lương và những khoản họ hàng, người thân biếu tặng khi tuổi đã cao.

"Ông luôn yêu thương con cháu và đối xử công bằng, không phân biệt con trai hay con gái. Dù điều kiện không khá giả, ông vẫn cố gắng chuẩn bị quà cho tất cả con, cháu, chắt để ai cũng có phần. Mình thấy rất may mắn khi được sống trong một gia đình đông con, luôn yêu thương và hòa thuận", chị Giang Chi chia sẻ.

Trong lúc trao vàng và phong bì cho các con, cháu, ông Đại xúc động chia sẻ bản thân không có anh chị em ruột. Giờ đây, chứng kiến đại gia đình đông đủ con cháu quây quần trong ngày giỗ, ông cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Hiện vợ chồng ông Đại sống riêng. Con cháu đều ở gần nên thường xuyên sang thăm hỏi, sum họp cùng ông bà. Ở tuổi 92, ông vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, trở thành chỗ dựa tinh thần và niềm tự hào của cả đại gia đình.

Ông bà quyết định trao quà cho con cháu khi cả hai vẫn còn khỏe mạnh, bởi ông cho rằng món quà sẽ trọn vẹn ý nghĩa hơn khi được chính tay vợ chồng trao tặng. Bà nội của chị hiện 87 tuổi, bị tai biến, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Hằng ngày, ông Đại là người chăm sóc vợ, từ chuẩn bị từng bữa cơm đến nhắc uống thuốc.