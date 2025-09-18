Cụ ông bị mảnh xương cá dài 4 cm cứa thủng ruột

Ông đã được gia đình đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 18.9, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ An, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An, cho biết sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm và kiểm tra cận lâm sàng, các bác sĩ đã phát hiện có dị vật cản quang dạng que, dài khoảng 4 cm, xuyên thành manh tràng, xung quanh có dịch kèm theo đốm khí. Đồng thời, chỉ số bạch cầu tăng cao cho thấy có tình trạng nhiễm trùng. Với các dấu hiệu này, người bệnh được chẩn đoán viêm phúc mạc toàn thể do dị vật xuyên thủng hồi tràng.

Các bác sĩ nhận định đây là một bệnh lý ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, ê kíp đã tiến hành hội chẩn khẩn và thống nhất phương án phẫu thuật lấy dị vật và khâu phục hồi chỗ thủng.

Trong quá trình phẫu thuật, các phẫu thuật viên tiến hành thám sát và tìm thấy đoạn hồi tràng có một xương cá đâm thủng xuyên thành, cạnh có nang ruột đôi hồi tràng. Các bác sĩ đã tiến hành hành cắt đoạn ruột non từ vị trí thủng đến nang ruột đôi. Sau khi kiểm tra miệng nối thấy kín, đảm bảo máu nuôi tốt, người bệnh được rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu douglas.

Sau một tuần được điều trị tích cực, ông C. đã hồi phục rất tốt, không còn đau bụng, vết mổ khô, ăn uống bình thường và xuất viện về nhà.

Vết thủng ruột non do mảnh xương cá ẢNH: BSCC

Hóc xương cá là tai nạn thường gặp nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng

Bác sĩ Nguyễn Vũ An chia sẻ, hóc xương cá là tai nạn thường gặp nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Ngoài việc gây đau rát ở cổ họng, xương cá sắc nhọn còn có thể đi sâu vào đường tiêu hóa, xuyên thủng dạ dày hoặc ruột non, gây viêm phúc mạc, xuất huyết, sốc nhiễm trùng, thậm chí tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Mặc dù nguy hiểm như vậy, nhiều người vẫn chủ quan, tự xử lý bằng cách nuốt cơm hoặc uống nhiều nước, hy vọng xương tự trôi xuống. Đây là quan niệm sai lầm vì dễ khiến dị vật cắm sâu hơn, gây biến chứng nặng.

Bác sĩ An khuyến cáo đến người dân, luôn thận trọng khi ăn các món có xương, đặc biệt là cá, thịt, nên loại bỏ kỹ xương trước khi ăn, nhai chậm và kỹ, người cao tuổi và trẻ nhỏ cần đặc biệt chú ý vì phản xạ nhai nuốt kém. Khi có triệu chứng bất thường như đau bụng kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.