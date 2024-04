Cụ ông bị mảnh xương cá đâm thủng dạ dày nguy kịch

Qua khai thác bệnh sử, người nhà bệnh nhân cho biết, 3 ngày trước nhập viện, ông D. thường xuất hiện các cơn đau nhói vào lúc giữa đêm. Ông đã đi khám và uống thuốc tại cơ sở y tế khác nhưng cơn đau vẫn không giảm. Nhận thấy tình trạng của ông ngày càng nặng, người nhà nhanh chóng đưa ông vào Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An để cấp cứu.



Ngày 11.4, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ An (Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An) cho biết, ngay khi tiếp nhận tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ thăm khám và đánh giá bệnh nhân cần thực hiện chụp cắt lớp điện toán đa lát cắt bụng có cản quang để chẩn đoán. Kết quả ghi nhận có ổ áp xe trong ổ bụng, dạ dày thủng mặt sau vùng tiền môn vị do xương cá, đồng thời có một viên sỏi niệu quản bên phải gây tắc nghẽn, ứ nước thận phải độ II. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có suy giảm chức năng thận cấp tính và chỉ số bạch cầu, CRP cao (tình trạng nhiễm trùng nặng).

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn bao gồm khoa Ngoại tổng quát, Ngoại tiết niệu và Gây mê hồi sức. Các bác sĩ thống nhất kế hoạch điều trị bao gồm phẫu thuật khâu lỗ thủng dạ dày, làm sạch ổ áp xe, lấy dị vật là xương cá, đồng thời các bác sĩ Ngoại niệu sẽ nội soi đặt ống sonde JJ vào niệu quản bên phải cho bệnh nhân.

Sau khi tư vấn và được sự đồng ý của gia đình và bệnh nhân, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ để tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ đã thành công lấy ra mảnh xương cá dài khoảng 2,5 cm gây thủng dạ dày.

Mảnh xương cá dài 2,5 cm sau khi gắp ra thành công BSCC

Sau mổ, bệnh nhân ổn định dần và chức năng thận hồi phục về mức bình thường. Hiện tại bệnh nhân đã được xuất viện về với gia đình và tái khám định kỳ theo lời dặn của bác sĩ.

Bác sĩ An cho biết, thủng tạng, gây áp xe do xương cá không phải là tình trạng hiếm, tùy vị trí xương cá gây thủng mà có thể gây nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện kịp thời. Xương cá có đầu sắc nhọn di chuyển trong hệ tiêu hóa có thể đâm vào thành ruột gây dị vật tại thành ruột, gây phù nề, viêm nhiễm, tạo ổ áp xe, thậm chí có thể hoại tử gây thủng ruột. Ngoài ra, xương cá cũng có thể xuyên thủng qua thành ống tiêu hóa để vào ổ bụng gây tổn thương các tạng khác, mạch máu lớn xung quanh ruột, có dư hậu rất nặng nề và tỷ lệ tử vong rất cao. Đây là những biến chứng nặng và thường phải phẫu thuật sớm, vì dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Qua trường hợp trên, bác sĩ An khuyến cáo người dân nên cẩn thận trong quá trình ăn uống, đặc biệt là với thực phẩm có xương như thịt, cá. Người dân nên loại bỏ tất cả xương trước khi ăn. Đối với các loại cá có xương giòn, nhỏ, cũng cần nhai kỹ, chậm rãi, không nên chủ quan với các xương này. Đặc biệt với người già và trẻ nhỏ, phản xạ nhai nuốt kém hơn nên cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn uống. Trẻ nhỏ không nên đùa giỡn trong lúc ăn, phụ huynh cần kiểm tra kỹ thức ăn trước khi cho trẻ ăn. Khi rơi vào các trường hợp như đau bụng âm ỉ kéo dài không giảm, hay bất cứ trường hợp đau bụng bất thường nào, bệnh nhân nên đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và có hướng điều trị kịp thời.