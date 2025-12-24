Cử tri bức xúc vì bỗng dưng thành giám đốc, bị cấm xuất cảnh

Sáng 24.12, tại phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11.

Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga ẢNH: GIA HÂN

Bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Báo cáo cho thấy, cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội định hướng cho năm 2026 và các năm tiếp theo đã được T.Ư xem xét, kết luận tại Hội nghị 13, 14 và 15.

Đây sẽ là đòn bẩy quyết định để hệ thống chính trị tinh gọn - minh bạch - hiệu quả, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc tới hùng cường, thịnh vượng.

Cử tri và nhân dân cũng bày tỏ sự đồng thuận cao với các nội dung quan trọng được quyết nghị tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhất là các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Song, cử tri và nhân dân còn lo lắng trước tình trạng mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh, thành gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Công tác quản lý về kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm. Nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đặc biệt, cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến; nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo, bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh mà không hay biết, dẫn đến việc bị cấm xuất cảnh hoặc gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính.

Việc đổi, cấp giấy phép lái xe còn chậm gây khó khăn cho người dân; hoạt động mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy vẫn diễn ra, đặc biệt là trong giới trẻ…

Hoàn thiện cơ chế quản lý thuế với kinh doanh trực tuyến

Từ thực tế đã nêu, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên không gian mạng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, giá cả và chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống thất thu thuế và bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng.

Quan tâm kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực cấp, đổi giấy phép lái xe; có giải pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cùng đó là tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy trong cộng đồng, tăng cường biện pháp phòng ngừa loại tội phạm này.

Sớm ban hành và thực hiện các chính sách an sinh xã hội phù hợp đối với người cao tuổi để góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về thích ứng với già hóa dân số và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lâm Đồng khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc được nêu tại phụ lục của báo cáo.