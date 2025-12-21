Từ 1.7.2026, tạm hoãn xuất cảnh với 'người thực sự đứng sau doanh nghiệp' nếu nợ thuế

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026.

Theo quy định hiện hành, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh, nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với số tiền thuế nợ và thời gian nợ theo ngưỡng do Chính phủ quy định thì bị tạm hoãn xuất cảnh.

Luật sửa đổi kế thừa nội dung trên, đồng thời bổ sung một đối tượng chịu điều chỉnh của quy định này, đó là "cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp".

Người dân đến làm thủ tục thuế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngăn chặn chủ doanh nghiệp né tránh bị tạm hoãn xuất cảnh

Quá trình xây dựng luật, từng có ý kiến đề nghị bỏ chế tài tạm hoãn xuất cảnh đối với "chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp", quy định như vậy là quá rộng và không hợp lý. Bởi lẽ theo luật Doanh nghiệp, chỉ cần sở hữu từ 25% vốn trở lên đã được gọi là chủ sở hữu hưởng lợi mà không cần trực tiếp điều hành doanh nghiệp.

Giải trình nội dung này, Chính phủ nêu thực tế có nhiều trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ là người được thuê nhằm né tránh việc bị tạm hoãn xuất cảnh của chủ doanh nghiệp. Luật sửa đổi bổ sung quy định như trên để khắc phục thực trạng này.

Chính phủ cũng viện dẫn pháp luật về doanh nghiệp, đã quy định rõ tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và việc doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp.

Theo đó, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp là cá nhân thực sự đứng sau chi phối doanh nghiệp, có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp dù không nhất thiết phải đứng tên trên giấy tờ đăng ký kinh doanh.

Để đảm bảo tính minh mạch, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp sẽ được quy định cụ thể tại nghị định.

Cũng có ý kiến đề nghị chỉ hoãn xuất cảnh khi có chứng cứ chắc chắn là người đại diện của doanh nghiệp đã nhận được thông báo từ cơ quan thuế. Tránh áp dụng đột ngột có thể ảnh hưởng lớn đến giao dịch, hợp đồng và uy tín của doanh nghiệp.

Chính phủ cho hay, hiện nay đã có quy định khi người nộp thuế phát sinh nợ thuế, cơ quan thuế đôn đốc bằng các hình thức như gọi điện thoại, gửi tin nhắn, gửi thư điện tử; sau khi khoản nợ quá thời hạn 30 ngày thì gửi thông báo nợ cho để người nộp thuế biết… Do vậy, việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức tạm hoãn xuất cảnh không phải là áp dụng đột ngột.

Luật sửa đổi bổ sung đối tượng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế ẢNH: NGUYÊN NGA

Có nên giảm mức tính tiền chậm nộp thuế?

Luật hiện hành quy định mức tính tiền chậm nộp thuế bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Khi thảo luận về dự thảo luật, nhiều đại biểu Quốc hội từng đề nghị giảm tỷ lệ này xuống còn 0.01%, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Chính phủ cho biết, mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày được thực hiện ổn định từ năm 2016 đến nay. Mức này tương ứng với 10,9%/năm, cao hơn mức lãi suất ngân hàng.

Quy định như trên sẽ khuyến khích người nộp thuế tuân thủ nghĩa vụ thuế, ưu tiên thanh toán tiền thuế đúng hạn nhằm tránh phát sinh chi phí phạt lớn, đồng thời ngăn chặn hành vi cố tình trốn thuế hoặc chậm nộp tiền thuế để trục lợi.

Ngược lại, nếu mức tính tiền chậm nộp thấp hơn mức lãi suất của ngân hàng thì có thể dẫn đến trường hợp một số người nộp thuế cố tình nợ thuế để đi gửi tiết kiệm hoặc cho vay với lãi suất cao hơn mức tính tiền chậm nộp.

"Lãi suất 0,01%/năm chỉ tương đương 3,65%/năm", Chính phủ nêu.

Vẫn theo Chính phủ, mức tính tiền chậm nộp 0,03%/năm đã được điều chỉnh giảm so với trước năm 2016 (mức 0,05%), nhằm giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc trả tiền chậm nộp.

Do đó, luật sửa đổi giữ nguyên tỷ lệ như hiện hành, đồng thời bổ sung quy định giao Chính phủ quy định điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh tế xã hội từng thời kỳ.