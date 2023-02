Cử tri bức xúc với sai phạm đăng kiểm, tình trạng doanh nghiệp thiếu vốn

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay cử tri hy vọng năm 2023, nền kinh tế VN sẽ đạt được những mục tiêu tăng trưởng đề ra, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh đó, theo ông Bình, cử tri quan tâm, bức xúc về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) phương tiện cơ giới vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý trong thời gian qua. Cử tri cũng bày tỏ quan tâm, bức xúc trước tình trạng cắt giảm lao động, giờ làm của người lao động do doanh nghiệp (DN) thiếu đơn hàng; tình trạng chen lấn, mất an ninh trật tự, các hoạt động tiêu cực, lợi dụng tín ngưỡng vẫn còn tồn tại ở nhiều lễ hội đầu năm trên cả nước; tình trạng thiếu vốn của DN, nhất là DN bất động sản mặc dù Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN nhưng việc tiếp cận vốn của DN gặp rất nhiều khó khăn do các thủ tục, điều kiện vay; tình trạng "cò bệnh viện" tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP.HCM tiếp tục tái diễn đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người bệnh.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo tại phiên họp GIA HÂN

Từ phản ánh của cử tri, Ban Dân nguyện đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm của TTĐK phương tiện cơ giới và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đăng kiểm.

Bên cạnh đó, có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh, sản xuất cho các DN và có chính sách giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chế độ hỗ trợ chính sách đào tạo nghề (từ quỹ bảo hiểm xã hội), tìm kiếm việc làm mới cho công nhân lao động bị mất việc, tạm nghỉ việc.

Ban Dân nguyện cũng đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn của DN, nhất là DN bất động sản…

Báo cáo thêm tại phiên họp về tình hình khiếu kiện đông người liên quan đến khách hàng mua trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho hay các cơ quan tố tụng đang tập trung giải quyết vụ án liên quan đến các tập đoàn này. "Những vụ việc này đang được cơ quan tố tụng tiến hành theo đúng quy định, trình tự pháp luật, trong đó có giải quyết quyền lợi của người tham gia mua trái phiếu của các doanh nghiệp này", ông Hùng nói. Bộ Công an đã tham mưu chính quyền địa phương nơi có nhiều người dân tham gia khiếu kiện, đề nghị người dân bình tĩnh, chờ cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh trong các vụ án này.