Cử tri Gò Vấp ý kiến đặt tên phường Sài Gòn ở quận 1

Chiều 17.4 đã diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) với cử tri quận Gò Vấp trước kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Mở đầu buổi tiếp xúc, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM trình bày những nội dung dự kiến cho kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV để cử tri quận Gò Vấp biết và đóng góp ý kiến.

Cử tri quận Gò Vấp đánh giá việc chuyển đổi số của đất nước hiện nay rất đúng thời đại và khoa học. Nhưng việc chuyển đổi số rất gấp gáp. Vì vậy, người lớn tuổi khi ra phường làm các thủ tục hành chính thì gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ phường thì hỏi nhà có con cháu không để chỉ cho làm cái này cái kia, rất phiền hà.

Cử tri đề nghị cần có thời gian chuyển đổi số, tức cùng lúc làm song song trực tiếp và trực tuyến để có thể làm quen dần.

Ngoài ra, còn vấn đề quy hoạch treo và sự thay đổi sách giáo khoa liên tục gây khó khăn cho học sinh, người dân.

Bên cạnh đó, điều kiện thẩm định cơ sở an toàn thực phẩm gây khó khăn cho cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ. Ví dụ như đòi hỏi quy trình sản xuất một chiều thì chỉ có các cơ sở lớn làm được, còn cơ sở nhỏ vài chục mét vuông thì không thể làm quy trình 1 chiều…

Cử tri ở quận Gò Vấp nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội ẢNH: DUY TÍNH

Liên quan đến sáp nhập và đặt tên phường, xã ở các quận, huyện, cử tri Đặng Thị Tuyết Trinh đồng tình với các tên phường ở quận Gò Vấp sau sáp nhập (Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây và An Hội Đông).

Tuy nhiên, cử tri Tuyết Trinh cho rằng, quận 1 của TP.HCM lấy tên phường Sài Gòn là chưa hợp lý (theo dự kiến, phường Sài Gòn thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần phường Nguyễn Thái Bình và toàn bộ phường Bến Nghé). Vì Sài Gòn là địa danh trước đây và cũng là TP.HCM hiện nay. Tên Sài Gòn nếu trở thành một phường nhỏ thì mất đi thương hiệu Sài Gòn.

"TP.HCM, Quốc hội thay đổi tên gọi phường Sài Gòn được không?", cử tri Tuyết Trinh nêu ý kiến.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp ghi nhận góp ý và cho hay sẽ giải quyết những điều thuộc phạm vi, chức năng và thẩm quyền của quận.

Như trong chuyển đổi số có nhiều nội dung rất gấp, có sự chưa đồng bộ hạ tầng công nghệ, trình độ người dân và quận cũng có giải pháp. Trong giai đoạn đầu, những người lớn tuổi khi thực hiện thủ tục hành chính chưa rõ về công nghệ, chưa nắm về thủ tục thì cần bố trí, sắp xếp người hướng dẫn.

Ông Anh cũng lưu ý với cử tri, khi làm thủ tục hành chính trực tuyến thì phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì mới làm được.

Còn những nội dung vượt thẩm quyền theo kiến nghị của cử tri thì quận sẽ chuyển lên cấp trên.

Liên quan đến vấn đề sáp nhập, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng ngay cả cán bộ công chức cũng đang "rối như tơ vò" vì có rất nhiều công việc khi sáp nhập lại.

Đó là đòi hỏi về thực tế như tinh giản bộ máy nhưng công việc thì phải làm tốt hơn trước… Những vấn đề cử tri nêu cũng sẽ được ghi nhận.