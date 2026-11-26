Ngày 26.11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 ở Đắk Lắk, cử tri nêu vấn đề mức đóng bảo hiểm xã hội quá cao so với thu nhập thực tế.

Tổ đại biểu Quốc hội có ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; bà Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành và đông đảo cử tri.

Nhiều cử tri ở Đắk Lắk phản ánh mức đóng bảo hiểm xã hội đang quá cao đối với đội ngũ cán bộ thôn, buôn ẢNH: HỮU TÚ

Cụ thể, về mức đóng bảo hiểm xã hội của đội ngũ cán bộ thôn, buôn, cử tri phản ánh trong khi mức phụ cấp hằng tháng chỉ vài triệu đồng/tháng nhưng phải đóng bảo hiểm xã hội 25% (tương đương khoảng 1,7 - 1,8 triệu đồng/tháng, chiếm khoảng 1/4 số tiền được hưởng) là quá cao.

Đại diện tổ đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, cho biết vấn đề này đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị, các đại biểu đã đề cập tại phiên thảo luận ở Quốc hội. Tổ đại biểu sẽ tiếp tục ghi nhận để phản ánh, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, phát biểu tại hội nghị ẢNH: HỮU TÚ

Bên cạnh đó, cử tri đề cập đến chế độ chính sách đối với những người từng tham gia chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến nhưng không thuộc diện thương binh, bệnh binh hay thân nhân liệt sĩ nên hiện chưa có chế độ hưởng.

Ông Nguyễn Thái Học gửi gắm lời động viên đến cử tri về sự trăn trở, đồng thời mong bà con cử tri thấu hiểu và chia sẻ vì chính sách hiện hành mới tập trung giải quyết cho một số nhóm đối tượng cụ thể trong điều kiện nguồn lực chung của đất nước.

Theo ông Nguyễn Thái Học, những ý kiến bà con cử tri phản ánh đã được lãnh đạo xã, lãnh đạo các sở trao đổi cụ thể. Tuy nhiên, các vấn đề vẫn còn nhiều vướng mắc cần phải tháo gỡ.

"Thôn, buôn có khó khăn sau sáp nhập và cấp xã, cấp tỉnh cũng khó khăn. Trung ương hiện nay cũng có những khó khăn trước mắt. Và trong tình hình chung, tôi rất mong bà con cử tri và tất cả đội ngũ cán bộ cùng nỗ lực, cùng cố gắng, cùng khắc phục để vượt qua khó khăn. Với mong muốn là cuộc sống của chúng ta ngày một tốt lên, công việc của chúng ta ngày một tốt hơn", ông Nguyễn Thái Học phát biểu.