Bãi rác ô nhiễm gây ảnh hưởng người dân

Ngày 23.11, tại hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 5 Đắk Lắk, nhiều cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm tại bãi rác ở xã Quảng Phú, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bãi rác nằm sát đường ở xã Quảng Phú (Đắk Lắk) gây ô nhiễm môi trường ẢNH: HỮU TÚ

Cử tri Nguyễn Văn Mẫn (41 tuổi, ở xã Ea M'Droh) phản ánh trên tuyến đường từ xã Ea M'Droh đến xã Quảng Phú, rác thải tại bãi rác đã tràn ra một phần mặt đường, tồn tại nhiều năm nay cho dù người dân nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Theo ông Mẫn, bãi rác chưa được di dời, cũng chưa có biện pháp cụ thể để hạn chế ô nhiễm môi trường. Đáng lo ngại, việc đốt rác khiến khói bốc lên mù mịt, làm hạn chế tầm nhìn của người đi đường. Trên tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông liên quan đến tình trạng khói từ bãi rác.

Nhiều phương tiện phải đi qua đoạn đường khói mù mịt do đốt rác trực tiếp ẢNH: HỮU TÚ

"Ngày xưa, bãi rác có tường rào cao khoảng 2 m. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, bức tường rào đã không còn nữa. Mỗi ngày, lượng lớn rác thải đều tràn ra một phần của tuyến đường. Khi đốt rác gây ra tình trạng khói bốc mù mịt, khiến nhiều phương tiện giao thông mất tầm nhìn, mất an toàn. Chúng tôi kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội có ý kiến với cấp chính quyền phương án di dời, giải quyết bãi rác gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân", ông Mẫn cho hay.

Rác thải được đốt trực tiếp, sát với phần đường phương tiện lưu thông ẢNH: HỮU TÚ

Lượng lớn rác thải tràn ra một phần đường ẢNH: HỮU TÚ

Đề nghị kiểm tra thực tế bãi rác ô nhiễm

Tại hội nghị, ông Lê Minh Đức, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết trước phản ánh của cử tri, sở sẽ làm việc với UBND xã Quảng Phú để nắm tình hình, đồng thời kiểm tra hoạt động của bãi rác.

Việc kiểm tra nhằm xem xét xử lý theo quy định, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo đảm các yêu cầu về môi trường trong quá trình hoạt động. Đối với kiến nghị di dời bãi rác, sở sẽ phối hợp UBND xã Quảng Phú đánh giá mức độ ảnh hưởng, công tác quản lý môi trường và quy hoạch khu vực.

Ông Lê Minh Đức, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: HỮU TÚ

Tiếp thu ý kiến cử tri, ông Y Nhuân Byă, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND xã Quảng Phú kiểm tra thực tế, rà soát công tác quản lý bãi rác.

Theo ông Y Nhuân Byă, bãi rác này thuộc huyện Cư M'gar cũ. Khi được quy hoạch, bãi rác nằm xa khu dân cư. Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị khiến khu vực dân cư ngày càng thu hẹp khoảng cách với bãi rác.

Ông Y Nhuân Byă cho biết hiện các xã, phường đang trình UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt quy hoạch trong giai đoạn mới, trong đó có quy hoạch bãi rác và các vấn đề liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ông Y Nhuân Byă, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ẢNH: HỮU TÚ