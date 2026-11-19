Hôm nay 19.11, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã có quyết định về việc triển khai hỗ trợ tiền cho toàn thể viên chức, người lao động nam nhân ngày Quốc tế đàn ông 19.11.

CDC Đắk Lắk tặng quà ngày 19.11 cho cán bộ, nhân viên nam ẢNH: CTV

Theo quyết định của CDC Đắk Lắk, có 91 cán bộ, nhân viên nam tại đơn vị được nhận 200.000 đồng/người nhân ngày Quốc tế đàn ông.

Tổng kinh phí CDC Đắk Lắk tặng quà cho nam cán bộ, nhân viên tại đơn vị là 18,2 triệu đồng. Khoản tiền này được trích từ quỹ phúc lợi của CDC Đắk Lắk và đã được đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ.

Theo lãnh đạo CDC Đắk Lắk, ý tưởng tặng quà cho nhân viên nam vào ngày Quốc tế đàn ông, đã được đơn vị ấp ủ trong nhiều năm nhưng đến năm nay mới chính thức triển khai.

"Đây là dịp để đơn vị thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên anh em trong quá trình công tác. Món quà không nhiều nhưng chúng tôi mong muốn khích lệ tinh thần đoàn kết trong tập thể", lãnh đạo này nói.

Anh Tr. (nhân viên tại CDC Đắk Lắk) cho hay dù giá trị vật chất không lớn nhưng món quà nhỏ nhân ngày 19.11, khiến anh rất hạnh phúc vì được quan tâm, động viên, chia sẻ từ lãnh đạo đơn vị.

Ngày Quốc tế đàn ông 19.11 (hay còn gọi là ngày Quốc tế nam giới) được khởi xướng năm 1999, tại Trinidad và Tobago. Sự kiện này nhằm tôn vinh những đóng góp của nam giới đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.