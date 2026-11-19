Ngày 8.3 hay 20.10, nhiều người đã quen với việc chuẩn bị quà, đưa vợ đi ăn hoặc dành những lời chúc cho người phụ nữ mình yêu thương. Thế nhưng, khi được hỏi ngược lại rằng bản thân mong nhận được gì trong ngày Quốc tế đàn ông 19.11 (hay ngày Quốc tế nam giới), không ít người lại bật cười trước khi đưa ra câu trả lời.



Con đập heo đất tặng quà cho ba

Nhắc đến ngày Quốc tế Nam giới 19.11 năm nay, anh Lê Trung Phú (38 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM) vui vẻ kể rằng mình đã nhận được một món quà đặc biệt từ con gái. Điều khiến anh vui không hẳn là giá trị món quà mà là việc con gái nhớ đến ngày dành cho ba và chủ động chuẩn bị.

Anh Lê Trung Phú được con gái đập heo đất tặng quà ngày 19.11

Con gái anh Phú đang học lớp 9, lịch học khá bận rộn nhưng vẫn dành sự quan tâm đến ba. Khi không biết nên chọn món quà nào, con quyết định đập heo đất, lấy tiền tiết kiệm để mua quà và hỏi ba thích gì.

"Con hỏi tôi thích mua quà gì để con mua, nhưng tôi nói hiện giờ chưa cần gì nên con tặng tiền luôn", anh Phú kể.

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ con, anh Phú còn dự đoán vợ cũng sẽ chuẩn bị một món quà cho mình. Bởi theo anh, vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày 8.3 hay 20.10, anh đều có quà dành tặng vợ con nên cũng nghĩ rằng mình sẽ được nhận lại sự quan tâm tương tự.

Một niềm vui khác của anh Phú trong ngày 19.11 năm nay là lần đầu tiên cơ quan có chính sách thưởng 1 triệu đồng/người nhân ngày Quốc tế đàn ông. Anh cho rằng việc cơ quan quan tâm đến ngày này thể hiện sự bình đẳng trong cách ghi nhận, động viên người lao động nam và nữ.

Được vợ tặng quà Quốc tế đàn ông, cảm giác vẫn khác ngày thường

Cũng biết đến ngày Quốc tế đàn ông thông qua những hoạt động tại công ty của vợ, anh Lâm Hoài Bảo (34 tuổi, ở xã Nhà Bè) nhận xét năm nay ngày 19.11 được quan tâm nhiều hơn trước. Theo anh, công ty vợ bắt đầu tổ chức các hoạt động dành cho nam giới từ khoảng giữa tháng 11, trong khi những năm trước chưa thấy không khí rầm rộ như vậy.

"Vợ có tặng quà cho mình cũng được, không tặng cũng không sao, nhưng nếu có thì vẫn vui hơn. Bình thường mình thích món gì thì vợ có thể mua cho, còn được tặng vào một dịp đặc biệt thì cảm xúc cũng đặc biệt hơn", anh Hoài Bảo chia sẻ.



Từ câu chuyện quà tặng, anh Hoài Bảo cho rằng đàn ông ngày nay cũng cần được quan tâm và thấu hiểu nhiều hơn. Theo anh, cuộc sống hiện đại mang đến không ít áp lực, từ công việc, thu nhập đến trách nhiệm với gia đình. Trong khi đó, quan niệm về vai trò của người đàn ông trong gia đình cũng đã có nhiều thay đổi.

Anh kể rằng hiện nay mình đảm nhận khoảng 70 - 80% công việc nhà, từ lau dọn đến chăm sóc thú cưng. Tuy nhiên, khi gặp áp lực trong cuộc sống, anh Hoài Bảo lại không thường xuyên tâm sự với vợ. Anh lý giải rằng có những vấn đề dù nói ra cũng chưa chắc tìm được cách giải quyết, đôi khi còn khiến cả hai phải suy nghĩ thêm nhiều chuyện khác.

Theo anh, bên cạnh áp lực công việc bên ngoài, khi trở về nhà, người đàn ông vẫn phải đối diện với những trách nhiệm riêng. Vì vậy, sự quan tâm mà anh mong muốn không nhất thiết phải là một món quà vật chất, mà còn là sự thấu hiểu trước những khó khăn, mệt mỏi.

"Đàn ông cũng có giới hạn chịu đựng, cũng cần được quan tâm, che chở, nhất là khi mình phải chịu nhiều áp lực từ bên ngoài", anh bày tỏ.

Có người chỉ mong một ngày yên tĩnh, bớt áp lực

Cùng quan điểm về việc đàn ông không phải lúc nào cũng dễ dàng chia sẻ những áp lực trong cuộc sống, anh Ngọc Tài (ở phường Bình Thới, TP.HCM) cho biết bản thân thường chọn cách tự giải quyết những khó khăn thay vì tâm sự với vợ. Theo anh, có những chuyện dù chia sẻ cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề nên anh ít khi nói ra.

Vào những dịp lễ dành cho phụ nữ như ngày 8.3 hay 20.10, anh Tài thường đưa vợ con đi ăn để cả gia đình có thời gian bên nhau. Còn với ngày Quốc tế Nam giới 19.11, anh không đặt nhiều kỳ vọng bởi nghĩ rằng vợ có thể cũng không để ý đến ngày này.

Dù vậy, anh vẫn có một niềm vui nho nhỏ khi con gái đang học lớp 9 dự định dành tặng ba một ly trà sữa. Món quà không cầu kỳ nhưng là cách con thể hiện sự quan tâm đến ba trong ngày dành cho nam giới.

Một số công ty bắt đầu có thưởng cho nam giới trong ngày 19.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, anh Lê Minh Huy (36 tuổi, ở phường Tân Thuận) lại có cách đón ngày Quốc tế Nam giới khá thực tế. Anh cho biết năm nay công ty có thưởng tiền nhân dịp 19.11, nhưng thay vì dùng khoản tiền này để mua sắm hay tự thưởng cho bản thân, anh quyết định dành để đóng tiền điện.

Khi được hỏi có mong vợ tặng quà hoặc tổ chức điều gì đặc biệt trong ngày này không, anh Huy cho biết mình không có nhu cầu đó. Với anh, điều đáng mong chờ hơn cả một món quà là có được khoảng thời gian yên tĩnh, tạm gác những áp lực thường ngày để nghỉ ngơi.

Anh chỉ mong ngày 19.11 có thể nhẹ nhàng hơn một chút, bớt những chuyện phải lo nghĩ và có thêm thời gian, không gian dành riêng cho chính mình.

Dù mong muốn khác nhau, những lời chia sẻ ấy đều cho thấy ngày 19.11 là một dịp để đàn ông nói ra điều mình mong đợi, từ niềm vui được nhận quà đến nhu cầu được quan tâm, thấu hiểu trong cuộc sống hằng ngày.