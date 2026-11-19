Tối 18.11, Học viện Hải quân (Khánh Hòa) tổ chức đêm chung kết hội thi "Học viên thanh lịch - Bản lĩnh và hội nhập". Tham dự chương trình có đại tá Lê Văn Hưởng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân và Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hải quân.

Hơn 500 cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ của Học viện Hải quân và các đơn vị kết nghĩa có mặt cổ vũ cho 10 thí sinh tranh tài trong đêm chung kết. Đây là những gương mặt được lựa chọn từ vòng sơ khảo diễn ra trong hai ngày 10 và 11.11.

Tại đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua 4 phần thi: ảnh, trang phục điều lệnh, tài năng cá nhân và hùng biện, ứng xử.

Điểm nhấn của hội thi năm nay là toàn bộ chương trình được livestream trên fanpage "Học viện Hải quân Channel", giúp đông đảo khán giả có thể theo dõi, cổ vũ và tương tác trực tuyến. Việc đưa hội thi lên nền tảng số cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, tạo thêm sức lan tỏa cho hoạt động văn hóa trong môi trường quân đội.

Phần thi điều lệnh của các thí sinh trong đêm chung kết ẢNH: NGỌC VIỄN

Mở màn đêm chung kết là phần thi điều lệnh. Trong quân phục học viên theo quy định, các thí sinh thực hiện hô khẩu lệnh và động tác điều lệnh đội ngũ trong thời gian 2 phút. Tiếp đó, phần thi tài năng mang đến nhiều màu sắc với các tiết mục võ thuật, nhảy, múa và biểu diễn nghệ thuật.

Được chú ý hơn cả là phần thi hùng biện, ứng xử, nơi các thí sinh thể hiện quan điểm, khả năng lập luận và xử lý tình huống trước những chủ đề đặt ra. Qua đó, bản lĩnh, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp của từng học viên được thể hiện rõ nét.

Ở phần thi tài năng các thí sinh mang đến đêm chung kết nhiều phần biểu diễn với các phong cách khác nhau ẢNH: NGỌC VIỄN





Các học viên sôi nổi cổ vũ cho các thí sinh tại đêm chung kết hội thi "Học viên thanh lịch - Bản lĩnh và hội nhập" ẢNH: NGỌC VIỄN

Các đại biểu trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh ẢNH: NGỌC VIỄN

Hội thi "Học viên thanh lịch - Bản lĩnh và hội nhập" là dịp để học viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng thể hiện bản thân, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn tác phong quân nhân. Chương trình cũng góp phần giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ Hải quân năng động, tự tin và bản lĩnh.

Kết thúc đêm chung kết, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh.