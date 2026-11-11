Cử tri TP.HCM đề nghị sớm mở rộng đường Kim Long - Láng Lớn hơn 1.450 tỉ đồng

Ngày 11.11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TP.HCM khóa XI, cử tri xã Kim Long kiến nghị thành phố sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Kim Long - Láng Lớn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu HĐND TP.HCM dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Kim Long ẢNH: NGUYỄN LONG

Hội nghị do tổ đại biểu số 12, HĐND TP.HCM tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ xã Kim Long đến những điểm cầu các xã Bình Giã, Ngãi Giao, Xuân Sơn và Nghĩa Thành. Tham dự có ông Dương Trọng Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm và ông Nguyễn Công Danh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM.

Đường nhỏ hẹp, xe tải lớn lưu thông đông đúc

Phản ánh tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thức (ấp Tân Long, xã Kim Long) cho biết đường Kim Long - Láng Lớn là tuyến giao thông dân sinh quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, học tập, lao động và giao thương của người dân. Tuy nhiên, qua nhiều năm, tuyến đường vẫn chưa được đầu tư mở rộng, trong khi mật độ phương tiện lưu thông ngày càng tăng.

Đường Kim Long - Láng Lớn nhỏ hẹp ẢNH: NGUYỄN LONG

"Mặt đường nhỏ hẹp trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng đông, đặc biệt là xe container, xe tải trọng lớn, xe máy đưa đón học sinh và công nhân đi làm tại các công ty vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân", ông Thức phản ánh.

Cử tri cho rằng tình trạng này không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân dọc tuyến đường.

Từ thực tế trên, ông Thức kiến nghị đại biểu HĐND TP.HCM quan tâm, chuyển ý kiến đến UBND thành phố và các cơ quan chức năng, sớm khảo sát, đưa dự án đường Kim Long - Láng Lớn vào kế hoạch đầu tư công, ưu tiên bố trí nguồn vốn để nâng cấp, mở rộng trong thời gian sớm nhất.

Đề xuất dự án hơn 1.450 tỉ đồng, dài hơn 11 km

Thông tin thêm về thực trạng tuyến đường, ông Hồ Phú Đức Thạnh, quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Kim Long, cho biết đường Kim Long - Láng Lớn là tuyến giao thông trục chính, giữ vai trò huyết mạch trong kết nối khu vực. Tuyến đường nối quốc lộ 56 qua địa bàn xã Kim Long với đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao, từ đó kết nối ra quốc lộ 51.

Ông Đỗ Chí Khởi, Chủ tịch UBND xã Kim Long trả lời ý kiến cử tri ẢNH:NGUYỄN LONG

Được đầu tư nâng cấp từ năm 2000, tuyến đường hiện chỉ có quy mô 2 làn xe, mặt đường nhựa rộng khoảng 6 m, 2 bên là lề đất. Sau nhiều năm khai thác, quy mô này không còn đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng.

Đáng chú ý, tuyến đường đi qua nhiều khu vực đông dân cư, nhà cửa san sát và có nhiều trường học. Mật độ phương tiện thường xuyên ở mức cao, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Trong khi đó, mặt đường đã xuống cấp, xuất hiện nhiều vị trí sụt lún, ổ gà; hệ thống biển báo giao thông chưa được đầu tư đồng bộ.

Theo ông Thạnh, những bất cập trên khiến nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc nâng cấp, cải tạo đường Kim Long - Láng Lớn là yêu cầu cấp thiết, không chỉ để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông mà còn nâng cao năng lực lưu thông, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực.

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Đỗ Chí Khởi, Chủ tịch UBND xã Kim Long, cho biết địa phương đã có văn bản trình Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND TP.HCM phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư dự án đường Kim Long - Láng Lớn.

Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.450 tỉ đồng, chiều dài tuyến hơn 11 km. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2029.

UBND xã Kim Long xác định việc đầu tư dự án nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông trục chính khu vực theo quy hoạch được duyệt, nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và tăng khả năng lưu thông hàng hóa. Đồng thời, tuyến đường sau khi được nâng cấp sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến lân cận.

Không chỉ giải quyết những bất cập về hạ tầng giao thông hiện hữu, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm hành chính và khai thác hiệu quả quỹ đất 2 bên tuyến đường.

Việc sớm triển khai dự án vì vậy không chỉ là mong mỏi của người dân xã Kim Long mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu vực. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, cử tri kỳ vọng thành phố sớm thông qua chủ trương đầu tư, bố trí nguồn lực để tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, khắc phục tình trạng đường nhỏ hẹp, xuống cấp kéo dài nhiều năm.