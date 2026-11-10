Cử tri TP.HCM bức xúc vì nhận tiền bồi thường nhiều năm nhưng chưa được bố trí tái định cư

Ngày 10.11, Tổ đại biểu số 11 HĐND TP.HCM khóa XI tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND cuối năm 2026 bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại xã Châu Đức đến các điểm cầu tại các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải, Tân Thành, Long Hương, Bà Rịa và các xã Châu Pha, Long Sơn.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NGUYỄN LONG

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM; ông Bùi Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 11; bà Huỳnh Thị Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành và bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề

Cử tri các địa phương đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi chính đáng của người dân. Trong đó, nổi bật là những vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; bên cạnh đó là các vấn đề về ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông, hạ tầng đô thị, giáo dục và cung cấp điện.

Cử tri phường Phú Mỹ kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết quyền lợi tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án ATA. Theo phản ánh, người dân đã nhận tiền bồi thường nhưng sau khoảng 15 năm vẫn chưa được bố trí tái định cư, ảnh hưởng đến việc ổn định nơi ở và cuộc sống.

Tương tự, tại xã Long Sơn, cử tri phản ánh nhiều hộ dân đã bàn giao đất để thực hiện các dự án nhưng đến nay hơn 7 năm vẫn chưa được bố trí đất tái định cư theo chính sách tái định cư lần 2.

Cử tri Nguyễn Kim Dung (khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước) phản ánh tình trạng xe chở đất, đá phục vụ hoạt động xây dựng tại các công trình, nhà máy, xí nghiệp thường xuyên làm rơi vãi vật liệu trên đường, phát sinh bụi bẩn, gây ô nhiễm môi trường, trong khi công tác vệ sinh, thu gom chưa được thực hiện thường xuyên.

Cử tri đề nghị các đơn vị thi công và cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh đường sá.

Đối với các công trình đang thi công trên quốc lộ 51, cần bố trí đầy đủ hệ thống đèn cảnh báo, biển báo và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cử tri phản ánh đến tổ đại biểu ẢNH: NGUYỄN LONG

Cử tri xã Châu Pha phản ánh tình trạng một số tuyến đường, khu dân cư thường xuyên bị ngừng cung cấp điện nhưng không được thông báo kịp thời, gây xáo trộn sinh hoạt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của các hộ gia đình. Cử tri kiến nghị ngành điện rà soát nguyên nhân, có giải pháp khắc phục, đồng thời thông tin đầy đủ lịch ngừng cung cấp điện để người dân chủ động sắp xếp công việc và sinh hoạt.

Tập trung xử lý dứt điểm những kiến nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ kiến nghị của cử tri, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để người dân phải phản ánh nhiều lần.

Ông Thọ nhấn mạnh những vấn đề phát sinh hằng ngày như ngập nước, đường sá hư hỏng, cây xanh mất an toàn phải được xử lý ngay. Đối với các vụ việc cần thời gian giải quyết theo quy định, cơ quan chức năng phải xác định rõ lộ trình, thời hạn và thông tin cụ thể để người dân giám sát.

Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.HCM yêu cầu chậm nhất trong tháng 11.2026, các địa phương, sở, ngành phải báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị đến cử tri. Riêng những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm, Tổ đại biểu số 11 sẽ trực tiếp làm việc với các sở, ngành trong tuần tới để tìm hướng tháo gỡ và giám sát quá trình thực hiện.