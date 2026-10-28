Dự án nâng cấp đường 991 hơn 8.330 tỉ đồng đi qua phường nào ở TP.HCM?

Ngày 28.10, UBND phường Phú Mỹ (TP.HCM) cho biết địa phương đã họp dân thông báo kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp đường 991 đoạn từ quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP.HCM.

Ngã 3 đường 991 - quốc lộ 51 ẢNH: NGUYỄN LONG

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án thuộc các khu phố Thị Vải, Mỹ Tân của phường Phú Mỹ. Diện tích đất thu hồi gần 23 ha của 560 hộ, tổ chức.

Dự án mở rộng mới phần tuyến đường và nút giao thông, tốc độ thiết kế 80 km/giờ; quy mô mặt cắt ngang đầu tư quy hoạch 57 m, bảo đảm quy mô 4 làn xe cơ giới + 2 làn xe song hành + 2 lề (để tổ chức giao thông cho xe thô sơ hoặc dừng đỗ xe), dải phân cách giữa.

Nút giao giữa đường 991 và quốc lộ 51 được đầu tư hoàn chỉnh theo mô hình khác mức liên thông kết hợp vòng xuyến, bao gồm một cầu vượt và một hầm chui, tổ chức giao thông 3 tầng hiện đại.

Tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện trong 6 tháng kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ đã phổ biến chi tiết các quy định pháp lý về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện; đồng thời thông tin công khai về các khu tái định cư trên địa bàn phường cũng như các điều kiện để người dân được xem xét bố trí tái định cư…

UBND phường Phú Mỹ đề nghị các hộ dân nằm trong phạm vi dự án phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để công tác thẩm tra, phê duyệt phương án bồi thường diễn ra chính xác, đúng đối tượng, đảm bảo tính chuẩn xác về diện tích đất thu hồi cũng như thống kê đầy đủ vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi.

Điểm cuối của dự án nâng cấp đường 991 kết nối với Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành ẢNH: NGUYỄN LONG

"Dự án nâng cấp đường 991 là công trình trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông khu vực, đóng vai trò thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Phường sẽ sớm ban hành thông báo thu hồi đất chi tiết đến từng hộ gia đình và thành lập tổ công tác, hội đồng bồi thường với đầy đủ các ban ngành để tiến hành kiểm kê minh bạch diện tích đất, nhà cửa, hoa màu và công trình trên đất", lãnh đạo UBND phường Phú Mỹ chia sẻ.

Theo kế hoạch, dự án nâng cấp đường 991 đoạn từ quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP.HCM có thời gian khởi công, thi công công trình trong quý 1/2027; thời gian hoàn thành công trình vào quý 1/2030.

Trước đó, ngày 14.11.2025, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X đã chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp đường 991 đoạn từ quốc lộ 51 tới Vành đai 4 TP.HCM với số vốn hơn 8.330 tỉ đồng.

Dự án với tổng chiều dài hơn 10 km, điểm đầu đi qua phường Phú Mỹ và điểm cuối phường Tân Thành.

Mục tiêu dự án để hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; đồng thời kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 4 TP.HCM, tuyến 991B và tuyến nối Hồ Tràm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các điểm đen giao thông trong khu vực.