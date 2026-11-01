Cư xá Thanh Đa TP.HCM: Dự kiến cưỡng chế di dời các hộ dân trong tháng 11.2026

Lô số cư xá Thanh Đa còn 171 căn chưa di dời

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tiến Phước, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bình Quới, cho biết tiến độ bồi thường tại dự án lô số cư xá Thanh Đa đã đạt 1.183 căn tính đến ngày 28.10. Hiện còn 171 căn, chiếm 12,62% chưa di dời.

Theo ông Phước, dự án chung cư lô số cư xá Thanh Đa bắt đầu triển khai từ tháng 10.2025, với tổng số 1.354 căn hộ thuộc sở hữu tư nhân và nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, trong các ngày 14, 15 và 17.10, phường Bình Quới đã ban hành, giao 250 quyết định cưỡng chế di dời cho các hộ thuộc sở hữu tư nhân tại 6 lô số cư xá Thanh Đa. Trong số này có hộ đã đồng ý di dời nhưng chưa bàn giao mặt bằng, cùng các hộ chưa đồng ý di dời.

6 lô số cư xá Thanh Đa gồm lô 1, 2, 8, 9, 10 và 11; trước đó lô số 4 và 6 trong cụm đã được giải tỏa.

Phường Bình Quới dự kiến cưỡng chế di dời các hộ còn lại ở lô số cư xá Thanh Đa trong tháng 11.2026 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sau khi thực hiện thủ tục cưỡng chế, phường tiếp tục vận động người dân. Ông Phước cho biết số lượng thay đổi từng ngày.

"Phường Bình Quới cũng thành lập 6 tổ vận động, do các thành viên Ban thường vụ Đảng ủy phường làm tổ trưởng. Dự kiến trong tháng 11.2026, phường tổ chức cưỡng chế các trường hợp còn lại", ông Phước nói.

Chính sách bồi thường, tái định cư tại cư xá Thanh Đa

Theo ông Phước, trong quá trình vận động, phường thường xuyên tham vấn chủ đầu tư để nắm tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của cư dân. Các nội dung được quan tâm gồm phương án hoán đổi diện tích, hệ số K, vị trí tái định cư, quyền lợi của người thuê tài sản công, mức hỗ trợ tạm cư và đơn giá bồi thường.

Phương án bồi thường được thực hiện theo các quy định pháp luật, trong đó có luật Nhà ở và Nghị quyết 4744 của UBND quận Bình Thạnh cũ. Phường tập trung bảo đảm quyền lợi tái định cư tại chỗ, phê duyệt hệ số K thỏa đáng, đồng thời thực hiện mục tiêu chỉnh trang của TP.HCM.

Các chính sách được đề cập còn gồm hỗ trợ đối với phần diện tích cơi nới mới, bảo đảm quyền lợi của hộ cho thuê và người đang thuê căn hộ thuộc tài sản công.

Mức hỗ trợ tạm cư đã tăng từ 8 triệu lên 12 triệu đồng/tháng đối với hộ dưới 4 nhân khẩu; từ 4 nhân khẩu trở lên, mỗi người tăng thêm được hỗ trợ thêm 3 triệu đồng. Theo ông Phước, mức hỗ trợ này được người dân đồng tình khá cao.

Toàn cảnh cư xá Thanh Đa ở phường Bình Quới, TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đối với hộ chọn nhận tiền bồi thường để tự lo nơi ở mới, đơn giá theo dự án là 52 triệu đồng/m2; hệ số K đối với căn hộ dưới đất là 1,29 và trên lầu là 1,17.

Ngoài phương án này, chủ đầu tư hỗ trợ thêm 300 triệu đồng cho hộ dưới đất và 200 triệu đồng cho hộ từ lầu 1 đến lầu 3 trở lên.

Gia đình chính sách được hỗ trợ thêm; hộ kinh doanh được hỗ trợ 57 triệu đồng/trường hợp, ngoài khoản hỗ trợ tiền vận chuyển.

UBND phường Bình Quới cho biết dự án dự kiến xây dựng trong 3 năm, nhằm giúp người dân có nơi ở mới an toàn, khang trang hơn.