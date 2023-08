Cua mặt trăng Phú Quý không ngon bằng cua Cà Mau?

"Săn" cua mặt trăng

Bến tàu cá trên đảo Phú Quý KHANG KA

Chuyến tàu cao tốc từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý mấy ngày mưa bão vắng khách, nhưng thời điểm trước đó cứ mỗi cuối tuần lại nườm nượp người chen chân để trải nghiệm.

Có mặt trên chuyến tàu cao tốc Phú Quý Express, lần đầu trải nghiệm đi biển giường nằm thật lạ lẫm. Hầu hết du khách lần đầu tiên trên tàu đều hứng khởi khi tàu bắt đầu dịch chuyển, nhưng chỉ qua vài lần sóng cao nhấp nhô, nhiều người đã bắt đầu xanh mặt. Hai tiếng rưỡi trôi qua thật dài, cuối cùng tàu cũng cập bến. Nhiều người đi cùng đoàn vật vờ vì say sóng, nhưng động lực trải nghiệm vùng đất mới giúp du khách nhanh hồi phục hơn.

Đảo Phú Quý khá rộng, nhưng không có taxi hay xe buýt công cộng. Phương tiện di chuyển chủ yếu bằng xe máy, giá thuê 120.000 - 150.000 đồng/chiếc/ngày tùy loại, nhưng có một điểm chung là không có xăng, khách nhận xe từ bến tàu phải ghé đổ xăng ở trạm gần đó, và mức giá thấp nhất là... 50.000 đồng/lượt.

Đi đảo nhất định phải thưởng thức hải sản, và đến đảo Phú Quý phải tìm cho được cua mặt trăng. Theo ngư dân trên đảo, cua mặt trăng là loại hải sản sống ẩn náu trong các bãi đá san hô xung quanh các hòn đảo, thường chỉ xuất hiện theo mùa gió nam. Xung quanh đảo Phú Quý có đến gần chục hòn đảo nhỏ, như hòn Trứng, hòn Khoai, hòn Tranh, hòn Tằm…, nơi có rất nhiều cua mặt trăng. Ngư dân thường chỉ chèo thuyền nhỏ ra các hòn đảo xung quanh đảo chính vào mùa gió nam là bắt cua một cách dễ dàng. Có nhiều người con trên đảo từng xa quê mấy chục năm, nay quay trở về tìm cua mặt trăng; nhưng không trúng mùa, nên kiếm đỏ mắt không có loại cua này.

Anh Cao Minh Hùng, ngụ tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) kể: "Nghe nói cua mặt trăng là đặc sản ở đây nên chúng tôi tìm đến những vựa hải sản lớn nhất trên đảo Phú Quý, nhưng chỉ có một vựa có loài cua này, giá lên đến 650.000 đồng/kg. Nhìn hình thức bên ngoài, cua mặt trăng có màu rất lạ, màu đỏ cam, đỏ hồng và pha lẫn những đốm màu đỏ đậm. Về kích cỡ cũng tương đương với cua Cà Mau nhưng càng có vè sắc bén và nhọn hơn nhiều".

Không ngon bằng cua Cà Mau?

Cua mặt trăng là đặc sản thiên nhiên ở đảo Phú Quý, không dễ dàng tìm mua được KHANG KA

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng, giáo viên mầm non tại TP.HCM, chia sẻ: "Tranh thủ dịp nghỉ hè nên gia đình chúng tôi tổ chức đi đảo Phú Quý khoảng 9 người. Nghe nói đặc sản cua mặt trăng nên gọi thử cho biết. So về giá thì cao hơn cua Cà Mau nhưng nếu so về độ ngọt, thơm, thì tôi cho rằng không bằng cua Cà Mau. Nhiều người trong đoàn cũng có chung nhận định như thế".

Ông Trương Ngọc Tiến, ngụ tại P.Thạnh Lộc, Q.12 (TP.HCM), kể: "Tôi được thử qua cả hai loại cua nói trên nên có thể so sánh, cảm nhận được sự khác nhau. Cua mặt trăng do sinh sống tự nhiên ở biển nên vỏ rất dày, cứng như đá, và vì thế trọng lượng rất nặng. Với giá bán cao hơn và trọng lượng vỏ nặng hơn thì đương nhiên không thể so sánh với cua Cà Mau. Về chất lượng thịt thì cua mặt trăng dai hơn, nhưng vì vỏ quá cứng nên sẽ gây khó khăn cho thực khách. Dù cho có dụng cụ để tách vỏ thì cũng không dễ dàng lấy được thịt cua. Trong khi đó, cua Cà Mau được nuôi bán tự nhiên nên vỏ mỏng, thịt mềm, với nhiều người sẽ dễ ăn hơn".

Chị Nguyễn Thị Anh Thư, giám đốc một công ty kinh doanh hải sản xuất khẩu, nhận định: Cua biển Cà Mau được xem loại cua phổ biến và được nhiều người ưa thích bởi hàm lượng mỡ thấp, protein cao, dồi dào về khoáng chất và vitamin. Hầu hết nhà hàng, quán ăn hải sản tại các thành phố lớn trong cả nước đều lấy thương hiệu cua Cà Mau để quảng cáo dù có thể xuất xứ không đúng như vậy. Hiện nay, sản lượng cua biển Cà Mau khá lớn, không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Trong khi đó, cua mặt trăng là loại cua tự nhiên ở vùng biển xa bờ, số lượng không nhiều và cũng chưa thật sự đáp ứng được các tiêu chí nên chưa được lai tạo nhân giống hay nuôi thương phẩm mà chỉ khai thác trong môi trường tự nhiên.

Anh Nguyễn Văn Lộc, một ngư dân trên đảo Phú Quý cho biết, với sự gia tăng nhanh của du khách đến đảo Phú Quý, nhu cầu thưởng thức cua mặt trăng cũng nhiều hơn, nhưng khách muốn ăn phải đặt trước vài ngày. Cua mặt trăng nhốt lâu sẽ không còn béo, tốt nhất là cua mới đem từ biển về ăn ngay sẽ rất thơm, ngon.