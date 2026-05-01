Cửa ngõ giao thương ASEAN với sức mạnh cộng hưởng

Khi biên thùy không còn là khoảng cách

Gần một năm kể từ ngày 2 tỉnh Tây Ninh và Long An sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh mới, diện mạo của vùng đất biên viễn này đã thay đổi rất nhanh và tích cực. Một thực thể kinh tế cộng hưởng với đường biên giới dài hơn 368 km đã tạo nên hành lang kinh tế xuyên suốt từ biên giới Campuchia xuống tận cảng biển quốc tế Long An.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ở Tây Ninh là cửa khẩu lớn và hoạt động sôi nổi nhất khu vực phía nam để giao thương với ASEAN thông qua trục đường Xuyên Á ẢNH: BẮC BÌNH

Tây Ninh đang tập trung quyết liệt triển khai 6 công trình "siêu trọng" giai đoạn 2026 - 2030 từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần I. Đó là dự án (DA) đường kết nối hành lang đô thị Mộc Bài xuyên Á (cao tốc TP.HCM - Mộc Bài) dài gần 51 km nối liền TP.HCM và Tây Ninh, giúp giảm tải cho QL22, thúc đẩy giao thương Đông Nam bộ và liên kết vùng, mở rộng hành lang kinh tế Xuyên Á; DA xây dựng mới tuyến đường Tân An - Bình Hiệp (song song với QL62 hiện hữu) sẽ là tuyến đường huyết mạch đảm bảo tính kết nối liên vùng, xóa bỏ điểm nghẽn giao thông đi về các tỉnh miền Tây và thúc đẩy giao thương với Campuchia qua cửa khẩu Bình Hiệp; DA trục động lực TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (trục đường tỉnh 827E); DA đường Vành đai 4 TP.HCM ngang qua địa bàn tỉnh là ưu tiên số 1 để hoàn thành...

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh đang tập trung chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng, huy động mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện, hình thành 3 trục động lực gồm: Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1); Đường động lực Bình Chánh - Vành đai 4 - Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (đường kết nối Bình Chánh - Lương Hòa - Bình Hòa Bắc - Mỹ Quý Tây); Trục động lực hệ thống sông Vàm Cỏ Đông.

Đặc biệt, ngày 3.4.2026 vừa qua, Hội đồng thẩm định tỉnh đã thông qua DA giao thông kết nối P.Tân Ninh và P.Long An (2 trung tâm đô thị của 2 tỉnh Tây Ninh và Long An trước đây - PV). Với tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỉ đồng, DA này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ hoàn toàn cảm giác "cách xa" còn sót lại trong tâm thức người dân.

Núi Bà Đen (Tây Ninh) đang nổi lên là điểm du lịch tâm linh hàng đầu khu vực phía nam ẢNH: BẮC BÌNH

Tầm nhìn phát triển của tỉnh Tây Ninh mới không chỉ dừng lại ở nội tỉnh mà hướng tới kết nối liên vùng để đưa Tây Ninh trở thành một chỉnh thể thống nhất hòa lẫn giữa Miền Đông và Miền Tây. Song song đó, sự kết hợp liền mạch giữa các cửa khẩu quốc tế như Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam, Bình Hiệp với hệ thống cảng cạn (ICD) và cảng biển Long An đã tạo nên một chuỗi logistics khép kín.

Hàng hóa từ miền Đông Nam bộ và các tỉnh miền Tây lân cận hiện nay có thể "đánh thẳng" một mạch ra biển thông qua Tây Ninh hoặc ra thị trường ASEAN qua các cửa khẩu quốc tế giáp Campuchia mà không gặp bất kỳ rào cản hành chính nào. Đây chính là chìa khóa để Tây Ninh nắm giữ vai trò "cánh tay nối dài" của hành lang kinh tế ASEAN; đồng thời là "bộ khung xương sống" để đưa nền kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Chiến lược năng lượng xanh, du lịch và xuất nhập khẩu

Nếu hạ tầng giao thông và công nghiệp là bộ khung vững chãi, thì năng lượng xanh, xuất nhập khẩu và du lịch sinh thái chính là "phần hồn" tạo nên sức bật cho Tây Ninh. Tỉnh đang sở hữu những cánh đồng điện mặt trời lớn nhất khu vực, biến cái nắng khắc nghiệt của vùng biên viễn thành nguồn ngoại tệ chảy về ngân sách.

Song song, ngành du lịch đã thực hiện bước nhảy vọt khi kết nối di sản núi Bà Đen, Tòa Thánh Tây Ninh… với vùng sinh thái ngập nước Đồng Tháp Mười và các "kỳ quan nhân tạo", di tích lịch sử tại Long An (cũ), tạo nên chuỗi cung ứng dịch vụ đa dạng, nền tảng du lịch đa bản sắc văn hóa… thu hút gần 10 triệu lượt khách trong năm 2025.

Đến hết quý 1/1026, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh ghi nhận chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,51%. Kết quả này đưa Tây Ninh vươn lên đứng thứ 2 khu vực phía nam và thứ 10 cả nước. Công nghiệp và Thương mại duy trì đà tăng trưởng 2 con số: Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đóng vai trò động lực chính với mức tăng 12,31%, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,52% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng diễn ra hết sức sôi động khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 55.553 tỉ đồng, tăng 15,41%. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước bứt phá mạnh mẽ, đạt hơn 14.022 tỉ đồng, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch và xuất nhập khẩu ghi dấu ấn đậm nét. Du lịch tiếp tục là mũi nhọn kinh tế, khi doanh thu dịch vụ lữ hành và hoạt động du lịch tăng đột phá 61,68%. Sự bùng nổ tại các điểm đến thương hiệu như núi Bà Đen đã kéo theo doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 24,89%.

Bên cạnh đó, hoạt động ngoại thương cũng đạt kết quả khả quan với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 7,77 tỉ USD, tăng 8,26% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu đã tăng trưởng vượt bậc, khẳng định vị thế "cửa ngõ" giao thương không thể thay thế với Campuchia và Thái Lan. Các mặt hàng thế mạnh như cao su, nông sản chế biến sâu và linh kiện điện tử đang chiếm lĩnh thị phần lớn trong khu vực.

Nói về định hướng chiến lược trong giai đoạn tới, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định: "Tây Ninh không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng lên 2 con số, chúng tôi còn đang xây dựng một mô hình phát triển bền vững dựa trên 3 trụ cột: Hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, Kinh tế biên mậu xanh, Quản trị công hiện đại".

Tây Ninh đang có nhiều dự án ngàn tỉ với mục đích kết nối thủy bộ liên vùng, xuyên quốc gia… để thúc đẩy giao thương hàng hóa ẢNH: BẮC BÌNH

Dù vẫn còn những khó khăn, nhưng với đà tăng trưởng hiện tại, Tây Ninh đang hướng tới mục tiêu GRDP cả năm đạt mức 2 con số từ 10% - 10,5%. Tỉnh cam kết tiếp tục tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.

Có thể thấy, Tây Ninh hôm nay mang dáng dấp của một "người khổng lồ" đang thức giấc, trở thành điểm khởi đầu cho những vận hội mới. Tây Ninh không còn là điểm cuối của một hành trình, mà đã trở thành điểm khởi đầu cho những vận hội mới, đưa Việt Nam vươn xa hơn vào không gian kinh tế ASEAN.