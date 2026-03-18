Tây Ninh: Khoa học công nghệ là động lực tăng trưởng 2 con số

Sáng 18.3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành Trung tâm đổi mới sáng tạo và khai mạc "Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026". Đây là bước đi chiến lược nhằm hình thành hệ sinh thái kết nối tri thức, thúc đẩy kinh tế dựa trên công nghệ.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tại lễ khánh thành Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh việc đưa Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh vào hoạt động là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trung tâm không chỉ là công trình kỹ thuật, mà đóng vai trò đầu mối kết nối "4 nhà": Nhà nước - Viện, trường - Doanh nghiệp - Nhà đầu tư.

Trung tâm được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Trong giai đoạn đầu, trung tâm tập trung hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình tư vấn đổi mới công nghệ, kết nối cung - cầu, đào tạo nhân lực và tiếp cận các quỹ đầu tư khởi nghiệp, mở rộng không gian kết nối tri thức.

Nhiều sản phẩm công nghệ nổi bật được trưng bày tại trung tâm được lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đánh giá cao ẢNH: B.B

Sự kiện cũng đánh dấu khởi đầu của "Tuần lễ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026" diễn ra từ ngày 18 - 21.3. Đây là diễn đàn mở với chuỗi hoạt động đa dạng như trưng bày sản phẩm công nghệ, hội thảo chuyên đề về tài chính doanh nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, định hướng phát triển của tỉnh là tạo hệ sinh thái lấy doanh nghiệp làm trung tâm, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo. Việc vận hành trung tâm được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho các lĩnh vực tiềm năng của địa phương như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và dịch vụ số.