Chiều 29.4.2025, người dân tại bắt đầu rời TP.HCM nghỉ lễ 30.4 - 1.5 khiến nhiều tuyến đường tại cửa ngõ phía tây ra vào TP.HCM chật kín người xe.

Theo ghi nhận, khoảng 16 giờ cùng ngày, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao trên đường Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ) đoạn qua địa bàn quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, cửa ngõ phía tây ra vào TP.HCM.

Cửa ngõ phía tây TP.HCM chật kín người, Bến xe Miền Tây quá tải

Một số số thời điểm lượng phương tiện đổ về quá đông gây ùn ứ tại một số giao lộ như Lê Khả Phiêu - Võ Văn Kiệt, vòng xoay An Lạc.

Đến 17 giờ cùng ngày, lượng phương tiện đổ về càng đông hơn. Một số tuyến đường khác khu Trần Đại Nghĩa, Võ Trần Chí (quận Bình Tân giáp với huyện Bình Chánh), đường Nguyễn Hữu Trí, đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm (huyện Bình Chánh) cũng chật kín người xe, xếp hàng dài. Lượng phương tiện quá đông, nhiều người chạy xe máy chen vào các khe hở giữa các ô tô kích thước lớn để quay đầu, tìm lối thoát.

Lực lượng CSGT phải rất vất vả điều tiết phân luồng giao thông. Một cán bộ CSGT tại vòng xoay An Lạc cho biết phải phân luồng từ xa để tránh kẹt xe cùng thời điểm.

Tại khu vực trước Bến xe Miền Tây trên đường Kinh Dương Vương cũng dày đặc phương tiện, lực lượng bảo vệ bến xe được bố trí quanh khu vực để điều tiết phân luồng, nhắc nhở các xe khách, người tham gia giao thông khi ra vào bến. Trước các quầy vé trong bến xe, khách đứng xếp hàng dài chờ mua vé. Trong khi đó, tại khu vực bãi giữ xe của Bến xe Miền Tây liên tục được phát loa cảnh báo quá tải.

Theo đại diện Bến xe Miền Tây, dự kiến trong ngày 29.4 có khoảng 2 nghìn xe xuất bến, tương ứng trên 62 nghìn khách, tăng 5% so với cùng kỳ. Bến xe Miền Tây cũng đã phối hợp lực lượng công an địa phương, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TP.HCM) để đảm đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong và ngoài bến xe.

Đến chiều tối cùng ngày, lượng phương tiện vẫn đang tiếp tục tăng cao tại cửa ngõ phía tây TP.HCM.