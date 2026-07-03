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Thời sự Dân sinh

Cưa phần tay bị mắc kẹt để cứu nạn nhân ở Huế khỏi máy cơ khí

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
Các lực lượng chức năng thành phố Huế phối hợp nhân viên y tế đã buộc phải thực hiện phẫu thuật cưa phần tay bị mắc kẹt để đưa nạn nhân 17 tuổi ra khỏi máy cơ khí tái chế hạt nhựa, kịp thời chuyển đi cấp cứu.

Chiều nay 3.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt cánh tay vào máy sản xuất hạt nhựa trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay 3.7, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 về vụ tai nạn lao động cần cứu nạn khẩn cấp tại Công ty TNHH xuất và đầu tư T.L (đóng trên địa bàn xã Phú Hồ, thành phố Huế).

Cưa phần tay bị mắc kẹt để cứu nạn nhân ở Huế khỏi máy cơ khí- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ và y tế vừa băng bó vết thương và chuyển nạn nhân đến bệnh viện để tiếp tục điều trị

ẢNH: QUANG TÁM

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động phương tiện chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến hiện trường.

Đến khoảng 3 giờ 51 phút, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường. Thời điểm này, cánh tay trái của nạn nhân N.K (17 tuổi, ở phường Mỹ Thượng) bị cuốn và mắc kẹt sâu bên trong hệ thống máy cơ khí tái chế hạt nhựa.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ khu vực 4 phối hợp cùng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 khẩn trương triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm phá dỡ máy cơ khí, tìm phương án giải cứu nạn nhân.

Tuy nhiên, do cấu trúc máy phức tạp và vị trí mắc kẹt hiểm hóc, các biện pháp kỹ thuật thông thường không đem lại hiệu quả. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, các nhân viên y tế sau khi đánh giá tình hình sức khỏe của nạn nhân đã quyết định tiến hành các biện pháp cấp cứu tại chỗ.

Sau khi hội chẩn và thống nhất phương án giữa các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường, đến khoảng 10 giờ 10 phút, các nhân viên y tế đã phẫu thuật cưa phần tay bị mắc kẹt để đưa N.K ra khỏi máy.

Nạn nhân sau đó đã được lực lượng chức năng băng bó vết thương và chuyển ngay đến bệnh viện để tiếp tục điều trị cấp cứu.

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