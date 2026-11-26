Khi chọn mua ô tô, bên cạnh các yếu tố như thương hiệu, kiểu dáng, khả năng vận hành, một bộ phận người Việt còn có tâm lý chuộng những mẫu xe, phiên bản sở hữu càng nhiều trang bị tiện nghi càng tốt. Ngoài nhu cầu sử dụng, điều này đôi khi còn xuất phát từ tâm lý sĩ diện, muốn chiếc xe của mình không thua kém người khác. Tuy nhiên, không phải trang bị nào cũng mang lại giá trị sử dụng tương xứng với số tiền bỏ ra.

Cửa sổ trời toàn cảnh gây nhiều bất tiện khi sử dụng ô tô dưới thời tiết nắng nóng ẢNH: CHÍ TÂM

Đơn cử, cửa sổ trời toàn cảnh (panorama) thường có diện tích kính kéo dài từ hàng ghế trước đến hàng ghế sau. Tùy mẫu ô tô, nhà sản xuất thiết kế cửa sổ trời có thể đóng, mở hoặc sử dụng trần kính cố định. Một số mẫu xe có thêm rèm che nắng khá mỏng, trong khi số khác chỉ có trần kính. Trang bị này giúp khoang nội thất đón nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi, sang trọng hơn.

Tuy nhiên, thực tế sử dụng ô tô trong điều kiện thời tiết nắng nóng như ở TP.HCM và các tỉnh miền Trung lại khiến một số chủ xe không khỏi hối tiếc về lựa chọn ban đầu.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh N.M.Đ, đang sở hữu một chiếc SUV đô thị có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, chia sẻ: "Mỗi khi lái xe dưới trời nắng gắt, nhiệt độ trong xe tăng cao, tôi phải bật điều hòa khoảng 20 - 22 độ, mức gió 3 - 4 nhưng vẫn nóng và uể oải. Sau khi dán các loại phim cách nhiệt xịn được quảng cáo là chống tia UV, cách nhiệt... hiệu quả làm mát vẫn không thay đổi nhiều".

Tương tự, chị N.T.H.A, ngụ TP.HCM cũng từng quyết định chọn mua phiên bản ô tô có cửa sổ trời toàn cảnh dù chưa lường hết những bất tiện trong quá trình sử dụng.

"Ban đầu thấy xe trang bị cửa sổ trời lớn, nghĩ tới viễn cảnh đi ban đêm ngắm trăng, sao; đi ngoài biển mở cửa sổ lấy gió trời tiện lợi nên tôi quyết định chốt mua phiên bản này. Thực tế sử dụng tại TP.HCM, đi ngoài trời nắng gắt mới thấy quyết định ban đầu của mình là sai lầm, bồng bột", chị A. chia sẻ.

Di chuyển dưới trời nắng, năng lượng từ ánh sáng mặt trời hấp thụ qua kính, truyền nhiệt vào cabin ẢNH: CHÍ TÂM

Thực tế, khi ô tô di chuyển dưới trời nắng, một phần năng lượng từ ánh sáng mặt trời truyền trực tiếp qua kính, phần khác được kính hấp thụ rồi truyền nhiệt vào khoang nội thất. Đặc biệt, với diện tích kính lớn nằm phía trên đầu, người lái và hành khách dễ cảm thấy nóng, khó chịu dù hệ thống điều hòa vẫn hoạt động.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Building and Environment vào tháng 3.2026, cảm nhận nhiệt ở vùng đầu có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ thoải mái của người ngồi trong ô tô. Đây cũng là lý do việc giảm nhiệt độ không khí trong xe chưa hẳn đã giải quyết được cảm giác nóng do bức xạ mặt trời.

Ngay cả những loại phim cách nhiệt có khả năng chống tia UV lên đến 99% vẫn không thể ngăn hoàn toàn nhiệt lượng từ ánh nắng truyền vào xe. Điều hòa cũng có thể phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì nhiệt độ ổn định trong khoang nội thất.

Do đó, thay vì chạy theo số lượng trang bị, người mua ô tô nên cân nhắc đến điều kiện thời tiết, môi trường và thói quen sử dụng xe để lựa chọn phiên bản phù hợp.