Người dùng Việt lo ngại Subaru Forester lỗi cửa sổ trời, hãng xe Nhật Bản lên tiếng

Gần đây, thông tin về đợt triệu hồi hàng chục nghìn xe Subaru Forester mới tại Mỹ, liên quan đến lỗi ở khu vực cửa sổ trời đã thu hút sự quan tâm của không ít người dùng ô tô tại Việt Nam, đặc biệt là các chủ xe đang sử dụng mẫu xe này.

Trước đó, theo thông báo từ Subaru tại Mỹ, chương trình triệu hồi áp dụng đối với các xe Forester sử dụng động cơ xăng dung tích 2.5 lít và Forester Hybrid đời mới. Nguyên nhân được xác định do lỗi ở bộ phận cửa sổ trời chỉnh điện, khi khả năng liên kết giữa tấm kính và khung đỡ không đạt tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất. Trong trường hợp nghiêm trọng, tấm kính có thể bong tách khỏi xe khi đang vận hành, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện xung quanh.

Thông tin Subaru Forester đang triệu hồi tại Mỹ vì lỗi ở bộ phận cửa sổ trời đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng Việt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và hội nhóm người dùng Subaru tại Việt Nam. Không ít chủ xe bày tỏ lo ngại, đồng thời đặt câu hỏi liệu các mẫu Forester đang lưu hành trong nước có nằm trong diện ảnh hưởng hay không?

Trước những băn khoăn từ khách hàng, mới đây Công ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Việt Nam (MIV) - đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng Subaru tại Việt Nam đã phát đi thông tin cập nhật liên quan đến vụ việc.

Theo doanh nghiệp này, ngay sau khi chương trình triệu hồi được công bố tại Mỹ, bộ phận kỹ thuật và hậu mãi của Subaru Việt Nam đã tiến hành rà soát dữ liệu dịch vụ trên toàn quốc. Kết quả cho thấy đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan đến lỗi kết dính kính cửa sổ trời, tiếng ồn bất thường hay hiện tượng bong tách kính trên các xe Forester thế hệ mới đang được phân phối và vận hành tại Việt Nam.

Subaru Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện xe Forester thế hệ mới nào tại Việt Nam gặp lỗi tương tự ở Mỹ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đại diện Subaru Việt Nam cũng cho biết, việc một mẫu xe bị triệu hồi tại thị trường nào đó không đồng nghĩa tất cả các xe cùng tên bán ra trên toàn cầu đều gặp vấn đề tương tự. Theo hãng, nguồn gốc sản xuất, nhà cung cấp linh kiện cũng như cấu hình lắp ráp giữa các khu vực có thể khác nhau đáng kể.

Đây cũng là lý do khiến Subaru Việt Nam chưa đưa ra kết luận về khả năng ảnh hưởng đối với các xe đang được phân phối trong nước. Doanh nghiệp này đang tiếp tục làm việc với tập đoàn Subaru tại Nhật Bản để xác minh chi tiết nguyên nhân. Đồng thời rà soát xem các lô linh kiện liên quan đến chương trình triệu hồi tại Mỹ có được sử dụng trên những xe phân phối tại Việt Nam hay không.

Theo thông tin từ phía hãng, đến nay chưa có cơ sở để xác định các xe Subaru Forester tại Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của đợt triệu hồi nói trên. Subaru Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc và cập nhật kịp thời nếu có bất kỳ khuyến nghị kỹ thuật hoặc chương trình khắc phục nào được Subaru Nhật Bản áp dụng cho thị trường trong nước.

Thực tế, đợt triệu hồi tại Mỹ hiện chủ yếu tập trung vào các xe đời 2026 mới xuất xưởng. Theo các tài liệu công bố từ Cơ quan quản lý an toàn giao thông Mỹ, nguyên nhân được cho là xuất phát từ công đoạn xử lý chất kết dính giữa kính cửa sổ trời và khung đỡ tại nhà cung cấp, thay vì liên quan đến thiết kế tổng thể của xe.

Subaru Forester thế hệ mới phân phối tại Việt Nam từ cuối năm 2025 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại Việt Nam, Subaru Forester thế hệ mới chính thức ra mắt từ cuối năm 2025. So với phiên bản tiền nhiệm lắp ráp tại Thái Lan, mẫu SUV, crossover cỡ trung này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và có nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ cũng như trang bị an toàn. Xe được phát triển trên nền tảng Subaru Global Platform cải tiến, đồng thời nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái EyeSight thế hệ mới cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái hiện đại hơn.

Việc chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản khiến giá bán Forester mới tăng đáng kể so với thế hệ trước. Dù vậy, theo chia sẻ từ đại diện Subaru Việt Nam, doanh số của mẫu xe này vẫn duy trì ở mức ổn định nhờ sở hữu nhóm khách hàng riêng. Những người mua xe phục vụ nhu cầu gia đình, ưu tiên các yếu tố như khả năng vận hành, độ an toàn, hệ dẫn động đặc trưng và độ bền trong quá trình sử dụng, hơn là cạnh tranh thuần túy về giá bán.