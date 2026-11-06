Phân khúc SUV đô thị 'đua' giảm giá mùa mua sắm cuối năm

Cuộc đua doanh số ở phân khúc SUV đô thị bắt đầu tăng nhiệt khi thị trường bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm. Trong tháng 11, hàng loạt thương hiệu áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng. Các chính sách khuyến mại của nhiều hãng xe, đại lý có sự khác nhau, nhưng đa phần đều tập trung vào giảm tiền mặt, hỗ trợ lệ phí trước bạ, lãi suất vay...

SUV đô thị nào bán chạy nhất 9 tháng đầu năm 2026?

SUV đô thị đồng loạt tăng ưu đãi

Thời điểm này, cuộc đua doanh số trong phân khúc SUV đô thị đang dần đi đến hồi kết trong năm 2026. Các thương hiệu ô tô Nhật Bản, Trung Quốc... tiếp tục tung ưu đãi để thu hút khách hàng, cải thiện kết quả kinh doanh trước khi kết thúc năm.

Trong đó, Mitsubishi Xforce được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, trị giá khoảng 60 - 72 triệu đồng tùy phiên bản. Nếu quy đổi giá trị hỗ trợ, chi phí mua xe tương đương khoảng 545 - 648 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức giá niêm yết.

Mitsubishi Xforce được giảm cao nhất 72 triệu đồng trong tháng 11 ẢNH: CHÍ TÂM

Không đứng ngoài cuộc đua ưu đãi, Yaris Cross tiếp tục được Toyota hỗ trợ 50 triệu đồng lệ phí trước bạ cho bản máy xăng và 74 triệu đồng cho bản hybrid. Đáng chú ý, Toyota Yaris Cross đang là mẫu SUV đô thị sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Ngoài ra, Honda HR-V cũng có chương trình hỗ trợ tiền mua xe, lệ phí trước bạ kết hợp ưu đãi vay, tùy phiên bản, với tổng giá trị cao nhất lên đến 113 triệu đồng. Mazda CX-3 được công bố giá ưu đãi từ 499 triệu đồng, giảm 50 triệu đồng so với mức khởi điểm 549 triệu đồng. Mức giá này đưa CX-3 đến gần nhóm khách hàng có ngân sách khoảng 500 triệu đồng mua xe gầm cao cỡ nhỏ.

Không chỉ các hãng xe Nhật Bản, nhiều thương hiệu Trung Quốc cũng tăng ưu đãi trong tháng 11. Đơn cử, Omoda C5 được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị tối đa gần 70 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi của bản Luxury xuống khoảng 459 triệu đồng.

Geely Coolray có giá khởi điểm chỉ còn 469 triệu đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Tương tự, Jaecoo J5 Premium sử dụng động cơ xăng được hỗ trợ tương đương 76 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi trong tháng 11 xuống còn 523 triệu đồng. Các phiên bản J5 hybrid cũng được hỗ trợ từ 40 - 50 triệu đồng, tùy phiên bản.

Geely Coolray cũng có giá ưu đãi từ 469 triệu đồng, thấp hơn 30 triệu đồng so với giá niêm yết bản tiêu chuẩn (Executive). Trong khi đó, Lynk & Co 06 giá 689 triệu đồng cũng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Cạnh tranh giá tăng nhiệt trong mùa mua sắm cuối năm

Việc các hãng xe đồng loạt ưu đãi đang giúp nhiều mẫu SUV đô thị có giá ban đầu chỉ còn dưới 600 triệu đồng. Bên cạnh Mazda CX-3 hay Mitsubishi Xforce, các mẫu xe Trung Quốc như Omoda C5, Geely Coolray và Jaecoo J5 đang cạnh tranh bằng lợi thế giá bán sau ưu đãi chỉ khoảng 450 - 550 triệu đồng.

Mazda CX-3 được THACO ưu đãi 50 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra trong nội bộ phân khúc SUV đô thị mà còn chịu sức ép từ nhóm xe lớn hơn. Mazda CX-5 bản Deluxe có giá niêm yết 699 triệu đồng, đồng thời nằm trong chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11, tùy phiên bản. Điều này giúp người mua SUV đô thị có thêm lựa chọn crossover cỡ C.

Như vậy, cuộc đua ưu đãi đang giúp khách hàng có thêm lựa chọn trước mùa mua sắm cuối năm. Trong bối cảnh đó, giá bán thực tế sau khuyến mại cùng những lợi thế riêng về trang bị, thương hiệu sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của từng mẫu xe.