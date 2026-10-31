SUV đô thị nào bán chạy nhất Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026?

SUV đô thị nào bán chạy nhất 9 tháng đầu năm 2026?

VinFast VF 6 dẫn đầu phân khúc SUV đô thị sau 9 tháng đầu năm 2026 với 30.420 xe bán ra. Mẫu xe điện này tạo khoảng cách lớn với các đối thủ, trở thành cái tên nổi bật nhất trong nhóm xe được người Việt lựa chọn.

Ở vị trí thứ hai, VinFast VF 5 ghi nhận 19.026 xe bán ra. Dù còn kém VF 6 tới 11.394 chiếc, mẫu xe này vẫn bỏ xa các đại diện sử dụng động cơ xăng và hybrid. Tổng cộng, bộ đôi xe điện VinFast đạt 49.446 xe, tương đương gần một nửa lượng tiêu thụ toàn phân khúc.

Đứng thứ ba, Toyota Yaris Cross đạt 12.646 xe. Đây là mẫu SUV đô thị sử dụng động cơ xăng, hybrid bán chạy nhất sau ba quý. Tuy nhiên, doanh số Yaris Cross vẫn thấp hơn VF 5 tới 6.380 xe.

Mitsubishi Xforce xếp vị trí thứ 4 trong cuộc đua doanh số tính đến hết tháng 9 năm 2026 ẢNH: CHÍ TÂM

Xếp tiếp theo, Mitsubishi Xforce có doanh số cộng dồn 9.456 xe. Mẫu crossover Nhật Bản đứng thứ tư, kém Yaris Cross 3.190 chiếc, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa hai đối thủ trong nhóm SUV sử dụng động cơ đốt trong.

Khép lại danh sách năm mẫu SUV đô thị ăn khách nhất là KIA Seltos, đạt 7.109 xe. Mẫu xe Hàn Quốc vẫn kém Mitsubishi Xforce 2.347 chiếc và còn cách khá xa Toyota Yaris Cross trong cuộc đua doanh số.

Như vậy, sau ba quý đầu năm 2026, hai mẫu xe điện VinFast đang chiếm ưu thế rõ rệt ở nhóm đầu phân khúc SUV đô thị. Ở nhóm xe xăng, hybrid, Toyota Yaris Cross vẫn giữ lợi thế trước Mitsubishi Xforce và KIA Seltos.