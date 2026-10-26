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    Phân khúc sedan hạng C: 'Sàn diễn' của Mazda3

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Sau 9 tháng đầu năm 2026, phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam tiếp tục giảm sức mua, doanh số công bố đạt 2.936 xe, giảm 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bức tranh ảm đạm này, Mazda3 gần như chiếm lĩnh cuộc đua doanh số.

    Phân khúc sedan hạng C: ‘Sàn diễn’ của Mazda3

    Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam, dù sức mua trong tháng 9 có dấu hiệu phục hồi, cục diện cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng C vẫn không thay đổi.

    Cụ thể, Mazda3 tiếp tục dẫn đầu với 2.134 xe bán ra sau 3 quý đầu năm, chiếm hơn 72% lượng xe có công bố doanh số trong phân khúc. Kết quả này cũng cao gần gấp 4 lần đối thủ xếp liền kề.

    Đáng chú ý, riêng tháng 9, Mazda3 đạt doanh số 205 xe, chiếm hơn 80% lượng sedan hạng C bán ra trong tháng. Điều này cho thấy sức mua của phân khúc hiện chủ yếu tập trung vào mẫu sedan của Mazda.

    Phân khúc sedan hạng C: ‘Sàn diễn’ của Mazda3 - Ảnh 1.

    Tổng doanh số Honda Civic trong 3 quý đầu năm đạt 518 xe, xếp thứ 2 phân khúc

    ẢNH: C.V

    Ở vị trí thứ hai, Honda Civic ghi nhận 538 xe bàn giao đến khách hàng sau 9 tháng. Riêng tháng 9, mẫu xe này chỉ bán được 32 chiếc, giảm 1 xe so với tháng trước.

    Kế đến, Hyundai Elantra đạt doanh số cộng dồn 248 xe. Trong tháng 9, mẫu sedan Hàn Quốc chỉ tiêu thụ 16 chiếc, tiếp tục nằm trong nhóm ô tô bán chậm tại Việt Nam. Trong khi đó, KIA K3, MG5 và BYD Seal 5 không được đơn vị phân phối công bố số liệu bán hàng đầy đủ, nên chưa thể đưa vào so sánh trực tiếp.

    Như vậy, dù sức mua chung của sedan hạng C vẫn suy giảm sau 9 tháng, Mazda3 tiếp tục giữ lợi thế áp đảo. Khoảng cách doanh số quá lớn với các đối thủ khiến phân khúc này gần như trở thành "sàn diễn" riêng của mẫu sedan Nhật Bản.


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