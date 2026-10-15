    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    5 mẫu sedan được người Việt mua nhiều nhất tháng 9.2026

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Kết thúc tháng Ngâu, sức mua ô tô tại Việt Nam bật tăng trở lại trong tháng 9. Phân khúc sedan cũng ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý khi Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu, trong khi Honda City tăng mạnh và thu hẹp khoảng cách.

    5 mẫu xe sedan gầm thấp bán chạy nhất tháng 9

    Sau giai đoạn trầm lắng trong tháng 8 vì ảnh hưởng bởi tháng Ngâu, thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 9 với tín hiệu tích cực hơn về sức mua. Ở nhóm sedan gầm thấp, thứ hạng các mẫu xe bán chạy tiếp tục có sự cạnh tranh rõ rệt, đặc biệt ở nhóm sedan hạng B vốn chiếm phần lớn doanh số.

    Toyota Vios dẫn đầu với 758 xe bán ra, tăng 102 xe so với tháng 8. Kết quả này giúp mẫu sedan hạng B của Toyota tiếp tục giữ vị trí số một trong phân khúc, đồng thời duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi.

    5 mẫu sedan được người Việt mua nhiều nhất tháng 9 - Ảnh 1.

    Honda City vừa tung ra bản nâng cấp giữa vòng đời nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B

    ẢNH: HONDA

    Xếp thứ hai, Honda City đạt doanh số 617 xe. Đáng chú ý, lượng xe bán ra của mẫu sedan này tăng hơn gấp đôi so với tháng liền kề. Ở vị trí thứ ba, Mazda2 ghi nhận 464 xe bán ra. Dù doanh số giảm nhẹ so với tháng trước, mẫu xe này vẫn duy trì vị trí trong nhóm sedan được người Việt lựa chọn nhiều nhất.

    Mazda3 xếp thứ tư với 205 xe bán ra trong tháng 9. Kết quả này tiếp tục giúp mẫu xe của Mazda giữ vị trí sedan hạng C bán chạy nhất thị trường. Khép lại danh sách này là Hyundai Accent với doanh số 204 xe, chỉ thấp hơn Mazda3 đúng một xe. Khoảng cách sít sao này cho thấy cuộc cạnh tranh ở nhóm sedan gầm thấp vẫn khá quyết liệt, dù quy mô doanh số hiện thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước.

    Tin liên quan

    Người Việt mua xe sedan nào nhiều nhất tháng 8.2026?

    Người Việt mua xe sedan nào nhiều nhất tháng 8.2026?

    Sức mua ô tô trong tháng Ngâu giảm rõ rệt, kéo doanh số nhiều mẫu sedan đi xuống. Toyota Vios vẫn giữ vị trí dẫn đầu, trong khi Honda City ghi nhận mức sụt giảm mạnh so với tháng trước.

    Phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam trở thành 'sàn diễn' riêng của Mazda3

    Phân khúc sedan hạng B sa sút: Toyota Vios vẫn bán chạy nhất

    Khám phá thêm chủ đề

    Sedan sedan gầm thấp xe sedan bán chạy Hyundai Accent Toyota Vios

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận