Honda City mới bỏ bản giá rẻ, giá từ 539 triệu tại Việt Nam

Honda City bản nâng cấp tiếp tục lắp ráp trong nước và phân phối tại đại lý từ 14.10.2026. Ở bản nâng cấp, Honda City L có giá 539 triệu đồng, bản RS niêm yết 569 triệu đồng, không đổi so với trước. Tuy nhiên, Honda loại bỏ City G, phiên bản tiêu chuẩn từng có giá 499 triệu đồng. Như vậy, giá khởi điểm của City tăng 40 triệu đồng, dù giá hai phiên bản còn lại không thay đổi. Khoản chênh lệch này đến từ việc bỏ bản tiêu chuẩn chứ không phải Honda điều chỉnh tăng giá bán của City L hay RS.

Honda City mới có 6 màu ngoại thất gồm trắng, trắng ngọc, đỏ, xám, đen và xanh. Hai màu trắng ngọc và đỏ có giá cao hơn 8 triệu đồng. Việc rút gọn danh mục cũng khiến mẫu xe này không còn lựa chọn niêm yết dưới 500 triệu đồng.

Honda City mới chỉ còn hai phiên bản L và RS, giá từ 539 - 569 triệu đồng ẢNH: HONDA

Về thiết kế, Honda City bản nâng cấp vẫn giữ kiểu dáng tổng thể, chủ yếu tinh chỉnh lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau và vị trí logo Honda. Cụm đèn chiếu sáng ở cả hai phiên bản cũng có kiểu dáng mới, sử dụng thấu kính. Đáng chú ý, bản L được nâng cấp đèn pha từ halogen lên LED. Bản RS có tay nắm cửa, la-zăng màu đen và màu sắc cụm đèn hậu thay đổi. Chiều dài tổng thể của bản RS tăng thêm 5 mm.

Bên trong khoang lái, Honda City RS được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, thay cho loại 8 inch trước đây, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cả hai phiên bản đều được bổ sung cổng USB Type-C. Các trang bị như hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số sau vô-lăng và khởi động động cơ từ xa vẫn được duy trì. Bản RS có hệ thống Honda Connect, cho phép chủ xe theo dõi tình trạng phương tiện, định vị, nhận cảnh báo và điều khiển một số chức năng từ điện thoại. Dịch vụ được miễn phí trong năm đầu sử dụng.

Bên cạnh những tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, Honda City 2026 còn bổ sung một số trang bị tiện nghi, công nghệ ẢNH: HONDA

Về an toàn, Honda City tiếp tục trang bị gói hỗ trợ lái Honda Sensing tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản, gồm 6 chức năng: phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn đường, đèn pha thích ứng tự động và thông báo xe phía trước khởi hành. Đây là trang bị đã có trên đời xe trước. Do đó, điểm mới về an toàn trên City 2026 không nằm ở việc lần đầu xuất hiện Honda Sensing, mà ở việc bổ sung một tính năng hỗ trợ đỗ xe cho bản cao.

Cụ thể, bản RS được bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau và tiếp tục trang bị sáu túi khí. Camera lùi, phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc vẫn được giữ lại. Cả hai phiên bản tiếp tục có phanh đĩa theo thông tin Honda Việt Nam công bố.

Honda City mới tiếp tục cạnh tranh với Toyota Vios, Hyundai Accent và Mazda2 trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam ẢNH: HONDA

Về vận hành, City L và RS tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5 lít DOHC i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Hệ truyền động không có thay đổi so với trước.

Theo Honda Việt Nam, gần 92.000 xe City đã được giao đến người dùng trong nước từ tháng 6.2013 đến hết tháng 9.2026. Trong phân khúc sedan hạng B, các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent hay Mazda2 vẫn có phiên bản giá niêm yết dưới 500 triệu đồng. Việc bỏ bản G khiến City thu hẹp khả năng tiếp cận nhóm khách hàng có ngân sách thấp hơn, dù bản nâng cấp bổ sung một số tiện nghi. Sức cạnh tranh của mẫu xe này thời gian tới còn phụ thuộc vào giá bán thực tế và chính sách ưu đãi tại đại lý.