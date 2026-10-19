Sedan hạng C dưới 900 triệu: Người Việt chủ yếu chọn Mazda3, Hyundai Elantra bán chậm

Cùng với sự hồi phục về sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng cũng vừa tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số sau ba tháng liên tiếp sụt giảm. Cục diện cạnh tranh trong cuộc đua doanh số giữa các mẫu mã thuộc phân khúc này không có nhiều sự xáo trộn khi Mazda3 vẫn áp đảo các đối thủ còn lại.

Phân khúc sedan hạng C trở thành sân chơi riêng của Mazda3

Sedan hạng C ngắt mạch giảm doanh số

Trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam đang có sự thay đổi, chuyển dịch, dòng xe sedan nói đang mất dần sức hút… phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng cũng bị ảnh hưởng. Lượng tiêu thụ giảm mạnh trong vòng 2 năm trở lại đây, không những vậy phân khúc này vừa trải qua chuỗi ba tháng liên tiếp liên tục sụt giảm về doanh số bán. Phải bước sang tháng 9.2026, khi sức mua trên thị trường có tín hiệu khởi sắc trở lại, lượng tiêu thụ xe sedan hạng C mới có sự cải thiện.

Doanh số sedan hạng C Tháng 1.2026 557 Tháng 2.2026 270 Tháng 3.2026 494 Tháng 4.2026 318 Tháng 5.2026 341 Tháng 6.2026 245 Tháng 7.2026 242 Tháng 8.2026 216 Tháng 9.2026 253

Số liệu PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong tháng 9.2026, doanh số bán ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng đạt 253 xe, tăng 37 xe tương đương 14,7% so với tháng 8.2026. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu KIA K3, MG5, BYD Seal 5 do đơn vị phân phối không công bố.

Kết quả này dù chưa thật sự ấn tượng nhưng cũng giúp phân khúc sedan hạng C khép lại mạch sụt giảm doanh số vốn đã kéo dài 3 tháng trước đó. Tuy nhiên, cũng phần nào phản ánh rõ thực tế dòng xe này không còn được người Việt ưa chuộng như trước đây. Bởi so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán ô tô sedan hạng C trong tháng 9.2026 vẫn ít hơn 225 xe, tương đương mức giảm 47,1%.

Không thể phủ nhận, sedan hạng C vẫn là dòng xe cỡ trung tập trung những mẫu mã có thiết kế bắt mắt, tích hợp nhiều tính năng công nghệ mới đồng thời phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày… Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng đa dạng, tính cạnh tranh ngày càng cao người Việt có nhiều lựa chọn khi mua xe trong tầm giá từ 600 - 900 triệu đồng khiến những lợi thế vốn có của dòng sedan hạng C bị khỏa lấp, sức hút theo đó cũng giảm dần, bất chấp các nhà sản xuất, phân phối vẫn nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá.

Doanh số phân khúc sedan hạng C vẫn chủ yếu dựa vào phong độ của Mazda3 Ảnh: BÁ HÙNG

Hơn 80% người Việt mua sedan hạng C chọn Mazda3, Hyundai Elantra bán chậm

Tương tự những tháng trước đây, doanh số phân khúc sedan hạng C vẫn chủ yếu dựa vào phong độ của Mazda3. Mẫu xe này tiếp tục cho thấy sự hút cũng như sự áp đảo cho với các đối thủ cạnh tranh khi chiếm phần lớn miếng bánh thị phần.

Số liệu bán hàng VAMA công bố, trong tháng 9 vừa qua doanh số Mazda3 đạt 205 xe, tăng 36 xe so với tháng trước đó. Qua đó, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cuộc đua doanh số, đồng thời nâng lũy kế bán hàng sau 9 tháng đã qua của năm 2026 lên 2.134 xe.

Riêng lượng xe Mazda3 bán ra trong tháng 9 vừa qua đã chiếm hơn 80% thị phần phân khúc sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng, đồng thời gấp hơn 4 lần doanh số của cả Honda Civic và Hyundai Elantra cộng lại. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 chiếc sedan hạng C bán ra tại Việt Nam, có đến 8 chiếc Mazda3.

Doanh số các mẫu sedan hạng C tại Việt Nam tháng 9.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Honda Civic vẫn xếp thứ hai với doanh số bán đạt 32 xe, giảm 1 xe so với tháng trước đó. Trong khi đó, Hyundai Elantra cũng chỉ bán được 16 xe, nhiều hơn 2 xe so với tháng 8.2026.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng tại Việt Nam đạt 2.936 xe, giảm 32,7% tương đương 1.428 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Mazda3 vẫn đang dẫn đầu vào tạo ra cách biệt doanh số khá lớn với các đối thủ cùng phân khúc.