Sedan hạng B dưới 600 triệu: Honda City rời cuộc đua giảm giá, Mazda2 tăng ưu đãi

Nỗ lực níu giữ sức hút cùng kế hoạch làm mới mẫu mã của một số mẫu ô tô sedan hạng B tại Việt Nam đang tạo ra nhiều thay đổi trong cuộc đua ưu đãi, giảm giá ngay trong giai đoạn mở đầu mùa bán hàng cuối năm 2026. Một số mẫu mã như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage… tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi nhằm thu hút khách hàng, trong khi đó Mazda2 được nhà phân phối giảm giá mạnh tay hơn để thúc đẩy đà tăng trưởng doanh số. Trái lại, Honda City bất ngờ chững lại trong cuộc đua giảm giá ở phân khúc sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng.

Bước sang tháng 10.2026 cái tên City không còn nằm trong chương trình các mẫu xe được HVN triển khai ưu đãi Ảnh: BÁ HÙNG

Trước đó, Honda City liên tục được Honda Việt Nam (HVN) triển khai chương trình ưu đãi theo hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe, áp dụng với tất cả các phiên bản tại Việt Nam. Chính sách này giúp khách mua Honda City những tháng trước đây được giảm từ 49,9 - 56,9 triệu đồng. Tuy nhiên, bước sang tháng 10.2026 cái tên City không còn nằm trong chương trình các mẫu xe được HVN triển khai ưu đãi. Trước đó, trong tháng 9.2026 doanh số bán mẫu xe này lần đầu giảm về mức dưới 300 xe.

Động thái này được cho nhằm "xả hàng, dọn kho" để chuẩn bị cho phiên bản mới. Bởi, tại một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á, Honda City đã có bản nâng cấp mới nhất với thay đổi đáng kể về thiết kế, trang bị tính năng.

Phân khúc sedan hạng B sa sút, Toyota Vios vẫn bán chạy nhất

Trái với Honda City, mẫu sedan hạng B đang trên đà tăng trưởng doanh số - Mazda2 lại được nhà phân phối tăng ưu đãi nhằm gia tăng sức hút thúc đẩy lượng xe bán ra tiếp tục tăng trưởng. Theo đó, trong tháng 10.2026, Mazda2 sedan được Trường Hải (THACO AUTO) triển khai chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản và khu vực. Chính sách này đưa giá bán thực tế Mazda2 sedan sau ưu đãi chỉ từ 394 triệu đồng. Trước đó, trong tháng 9.2026 doanh số Mazda2 đã vượt mặt Honda City, Hyundai Accent và chỉ xếp sau Toyota Vios.

Mazda2 sedan được Trường Hải (THACO AUTO) triển khai chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản và khu vực Ảnh: CHÍ TÂM

Động thái tăng ưu đãi cho Mazda2 sedan từ THACO AUTO cũng nhằm giúp mẫu xe này gia tăng tính cạnh tranh về giá với các đối thủ thương hiệu Nhật Bản như Toyota Vios hay Mitsubishi Attrage. Bởi trong tháng 10.2026, Toyota Vios tiếp tục được Toyota Việt Nam (TMV) ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng. Mitsubishi Attrage cũng được áp dụng chính sách tương tự. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan có giá niêm yết 380 - 490 triệu đồng, được Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) giảm giá lên tới 48,5 triệu đồng cho bản số sàn, đưa giá bán thực tế về mức 331,5 triệu đồng. Bản Attrage CVT Premium giảm 37 triệu đồng, hiện chỉ còn 453 triệu đồng.

Hyundai Accent tiếp tục dẫn đầu cuộc đua giảm giá dù doanh số bán mẫu xe này đang "lao dốc không phanh". Theo đó, trong tháng 10.2026, Hyundai Accent được giảm giá cao nhất lên tới 89 triệu đồng. KIA Soluto - mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất phân khúc (từ 345 - 375 triệu đồng) được nhà phân phối THACO AUTO áp dụng mức giảm 46 triệu đồng.

Hyundai Accent tiếp tục dẫn đầu cuộc đua giảm giá dù doanh số bán mẫu xe này đang "lao dốc không phanh" Ảnh: BÁ HÙNG

Có thể thấy, dù dòng sedan nói chung đang giảm dần sức hút với khách hàng Việt Nam nhưng riêng dòng sedan hạng B vẫn rất cạnh tranh, đặc biệt về giá bán thông qua các chương trình ưu đãi. Dù vậy, doanh số sedan hạng B vẫn đang sụt giảm so với năm ngoái. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy sau 8 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 17.955 xe, giảm 4.367xe tương đương 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái.