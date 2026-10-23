SUV 7 chỗ nào bán chạy nhất sau 9 tháng đầu năm 2026?

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), phân khúc SUV 7 chỗ tiêu thụ 10.387 xe trong 9 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, sức mua tập trung gần như toàn bộ vào hai mẫu xe dẫn đầu, đặc biệt là Ford Everest.

Cụ thể, Ford Everest bán được 8.716 xe, chiếm gần 84% lượng tiêu thụ của toàn phân khúc. Doanh số này cao gần gấp 6 lần đối thủ xếp sau và vượt tổng lượng bán của ba mẫu xe còn lại.

Đứng thứ hai là Toyota Fortuner với 1.480 xe bàn giao đến khách hàng, chiếm khoảng 14,2% tổng lượng xe tiêu thụ. Dù giữ vị trí á quân, Fortuner vẫn kém Everest tới 7.236 xe sau ba quý, cho thấy khoảng cách lớn giữa hai mẫu SUV vốn được xem là đối thủ trực tiếp.

Ford Everest có sức hút lớn nhất phân khúc SUV 7 chỗ nhờ thay đổi thiết kế, nâng cấp trang bị, tiện nghi và có nhiều phiên bản ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, Isuzu mu-X chỉ đạt 110 xe sau 9 tháng, xếp thứ ba và tiếp tục nằm trong nhóm ô tô bán chậm tại Việt Nam. Đáng chú ý, mẫu xe này chỉ bán được 4 chiếc trong tháng 9. Ở vị trí cuối cùng, Mitsubishi Pajero Sport ghi nhận doanh số cộng dồn 81 xe.

Như vậy, cuộc đua doanh số SUV 7 chỗ khung gầm rời sau 9 tháng đầu năm 2026 vẫn nghiêng hẳn về Ford Everest. Toyota Fortuner duy trì vị trí thứ hai, trong khi Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport gần như không tạo được sức ép đáng kể.



