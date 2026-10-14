    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Người Việt mua xe SUV máy xăng, dầu nào nhiều nhất tháng 9.2026?

    Chí Tâm
    Chí Tâm
    Sức mua ô tô tăng trở lại trong tháng 9, giúp nhiều mẫu xe SUV, crossover máy xăng cải thiện doanh số đáng kể. Toyota Yaris Cross dẫn đầu nhóm này, trong khi Mazda CX-5, Mitsubishi Xforce, Ford Territory và KIA Seltos lần lượt bám đuổi.

    5 SUV máy xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2026

    Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 ghi nhận sức mua cải thiện so với tháng trước. Đáng chú ý, cả 5 mẫu xe dẫn đầu nhóm sử dụng động cơ xăng, dầu đều tăng trưởng doanh số ấn tượng so với tháng 8.

    Dẫn đầu là Toyota Yaris Cross với 1.799 xe bán ra, tăng tới 879 xe so với tháng trước. Kết quả này không chỉ giúp mẫu SUV cỡ B của Toyota đứng đầu nhóm SUV, crossover mà còn dẫn đầu toàn bộ bảng xếp hạng ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.

    Người Việt mua xe SUV máy xăng, dầu nào nhiều nhất tháng 9? - Ảnh 1.

    KIA Seltos góp mặt trong nhóm SUV máy xăng, dầu bán chạy nhờ đạt doanh số 1.152 xe trong tháng 9

    ẢNH: THACO AUTO

    Xếp thứ hai, Mazda CX-5 đạt doanh số 1.449 xe, tăng 357 xe so với tháng 8. Vị trí tiếp theo thuộc về Mitsubishi Xforce khi đạt 1.323 xe, tăng 659 xe so với tháng trước, tương đương gần gấp đôi doanh số tháng 8. Theo sát là Ford Territory với 1.285 xe, tăng 675 xe và tiếp tục giữ vị trí mẫu Ford bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng.

    Khép lại nhóm 5 mẫu SUV, crossover máy xăng bán chạy nhất là KIA Seltos với 1.152 xe bán ra, tăng 466 xe so với tháng 8. Kết quả này cũng giúp Seltos trở lại nhóm ô tô bán chạy sau nhiều tháng vắng mặt.

    Tin liên quan

    5 mẫu SUV máy xăng, dầu bán chạy nhất tháng Ngâu

    5 mẫu SUV máy xăng, dầu bán chạy nhất tháng Ngâu

    Sức mua ô tô trong tháng Ngâu có phần chững lại, kéo doanh số nhiều mẫu SUV dùng động cơ xăng, dầu đi xuống. Mazda CX-5 vẫn dẫn đầu nhóm này, trong khi Toyota Yaris Cross giảm mạnh so với tháng trước.

    Bộ đôi xe điện VinFast chiếm phần lớn thị phần phân khúc SUV đô thị

    Ford Everest áp đảo đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam

    Khám phá thêm chủ đề

    SUV Xe SUV crossover SUV máy xăng 5 SUV bán chạy

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận