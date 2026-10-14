Người Việt mua xe SUV máy xăng, dầu nào nhiều nhất tháng 9.2026?

5 SUV máy xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9 ghi nhận sức mua cải thiện so với tháng trước. Đáng chú ý, cả 5 mẫu xe dẫn đầu nhóm sử dụng động cơ xăng, dầu đều tăng trưởng doanh số ấn tượng so với tháng 8.

Dẫn đầu là Toyota Yaris Cross với 1.799 xe bán ra, tăng tới 879 xe so với tháng trước. Kết quả này không chỉ giúp mẫu SUV cỡ B của Toyota đứng đầu nhóm SUV, crossover mà còn dẫn đầu toàn bộ bảng xếp hạng ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 9.

KIA Seltos góp mặt trong nhóm SUV máy xăng, dầu bán chạy nhờ đạt doanh số 1.152 xe trong tháng 9 ẢNH: THACO AUTO

Xếp thứ hai, Mazda CX-5 đạt doanh số 1.449 xe, tăng 357 xe so với tháng 8. Vị trí tiếp theo thuộc về Mitsubishi Xforce khi đạt 1.323 xe, tăng 659 xe so với tháng trước, tương đương gần gấp đôi doanh số tháng 8. Theo sát là Ford Territory với 1.285 xe, tăng 675 xe và tiếp tục giữ vị trí mẫu Ford bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng.

Khép lại nhóm 5 mẫu SUV, crossover máy xăng bán chạy nhất là KIA Seltos với 1.152 xe bán ra, tăng 466 xe so với tháng 8. Kết quả này cũng giúp Seltos trở lại nhóm ô tô bán chạy sau nhiều tháng vắng mặt.