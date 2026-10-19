SUV 7 chỗ: Ford Everest tăng tốc, Toyota Fortuner lại bị bỏ xa

Sau giai đoạn biến động liên tục, nhóm xe SUV 7 chỗ khung gầm rời phổ thông tại Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực về sức mua khi bước sang tháng 9.2026. Đáng chú ý, trong bối cảnh phần lớn mẫu mã vẫn gặp khó khăn, Ford Everest lại tăng tốc, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

Ford Everest áp đảo đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9 vừa qua, 4 mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời phổ thông gồm Ford Everest, Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport đạt tổng doanh số 1.379 xe. Kết quả này tăng 466 xe, tương đương hơn 51% so với tháng 8.2026.

Doanh số xe SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam tháng 9.2026 NGUỒN: VAMA

Đây cũng là mức doanh số cao nhất của phân khúc kể từ tháng 3.2026. Trước đó, sau khi đạt 1.565 xe trong tháng 3, sức mua nhóm SUV 7 chỗ liên tục biến động, có thời điểm giảm xuống chỉ còn 705 xe trong tháng 4 và 913 xe ở tháng 8. Việc doanh số tăng mạnh trở lại trong tháng 9 phần nào cho thấy nhu cầu mua sắm của người Việt đối với dòng xe này đang có dấu hiệu cải thiện.

Tuy nhiên, đà phục hồi không diễn ra đồng đều giữa các mẫu mã. Trong tổng số 1.379 xe bán ra, riêng Ford Everest và Toyota Fortuner đã đóng góp tới 1.375 xe, tương đương gần 99,7%. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh doanh số ở phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời phổ thông tiếp tục tập trung gần như hoàn toàn vào hai mẫu xe dẫn đầu. Trong đó, Ford Everest chiếm miếng bánh lớn nhất.

Số liệu cho thấy, sau hai tháng liên tiếp ghi nhận doanh số dưới mốc 1.000 xe, mẫu SUV thương hiệu Mỹ tăng tốc trong tháng 9 vừa qua với 1.076 xe đến tay khách hàng. So với tháng 8, lượng xe Everest bán ra tăng tới 386 xe, tương đương gần 56%. Kết quả này không chỉ giúp Everest tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn nâng thị phần doanh số trong nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời lên khoảng 78%. Đáng nói, doanh số Everest trong tháng 9 thậm chí còn cao gấp gần 3,6 lần tổng lượng xe bán ra của ba đối thủ còn lại.

Ford Everest như thường lệ vẫn áp đảo hoàn toàn các đối thủ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở vị trí thứ hai, Toyota Fortuner cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi đạt doanh số 299 xe, tăng 82 xe, tương đương gần 38% so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ hai liên tiếp mẫu SUV Nhật Bản cải thiện sức bán, sau khi từng đi ngược xu hướng giảm chung của phân khúc trong tháng trước đó.

Dù vậy, mức tăng này vẫn chưa đủ giúp Fortuner thu hẹp khoảng cách với đối thủ dẫn đầu. Trái lại, sự tăng tốc mạnh mẽ của Everest khiến chênh lệch doanh số giữa hai mẫu xe tiếp tục nới rộng. Nếu trong tháng 8, Everest bán nhiều hơn Fortuner 473 xe thì sang tháng 9, khoảng cách đã tăng lên 777 xe. Diễn biến này cho thấy dù Toyota Fortuner đang từng bước cải thiện kết quả kinh doanh, mẫu SUV Nhật Bản vẫn chưa thể tạo ra sức ép đáng kể lên Ford Everest trong cuộc đua doanh số.

Cán cân cạnh tranh càng thể hiện rõ khi xét kết quả cộng dồn từ đầu năm. Sau 3 quý, Ford Everest đã bán ra tổng cộng 8.716 xe, chiếm gần 84% doanh số toàn phân khúc. Trong khi đó, Toyota Fortuner mới đạt 1.480 xe, tương đương khoảng 14,2% thị phần. Như vậy, lượng Everest bán ra từ đầu năm đã cao gấp gần 6 lần đối thủ.

Doanh số èo uột của những mẫu xe Nhật Bản như Isuzu mu-X hay Mitsubishi Pajero Sport khiến cuộc đua ở nhóm SUV 7 chỗ trở nên "nhàm chán" ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm còn lại, Isuzu mu-X tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khá khiêm tốn. Theo VAMA, trong tháng 9, mẫu SUV này chỉ bán được 4 xe, giảm 2 xe so với tháng trước. Lũy kế sau 9 tháng, doanh số mu-X mới đạt 110 xe. Trong khi đó, Mitsubishi Pajero Sport tiếp tục không phát sinh doanh số trong tháng 9, giữ nguyên mức cộng dồn 81 xe từ đầu năm. Đây cũng là mẫu xe có doanh số lũy kế thấp nhất trong nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời phổ thông được thống kê.

Nhìn chung, đà tăng trưởng trong tháng 9 giúp phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời tại Việt Nam phần nào lấy lại sức mua sau giai đoạn trồi sụt. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số 4 mẫu xe đạt 10.387 xe. Tuy nhiên, cục diện cạnh tranh vẫn chưa có nhiều thay đổi khi Ford Everest tiếp tục áp đảo về lượng tiêu thụ, Toyota Fortuner duy trì vị trí thứ hai nhưng còn cách khá xa, trong khi các đối thủ còn lại vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện đáng kể.