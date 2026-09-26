Toyota Fortuner mới chạy thử tại Đông Nam Á, sắp về Việt Nam đấu Ford Everest?

Sau gần một thập niên kể từ khi thế hệ hiện hành xuất hiện, Toyota Fortuner đang đứng trước đợt thay đổi lớn. Những hình ảnh mới nhất xuất hiện tại Thái Lan cho thấy, một mẫu SUV 7 chỗ thương hiệu Nhật được phủ kín lớp ngụy trang và tiếp tục chạy thử trên đường giao thông công cộng. Nhiều nguồn tin quốc tế nhận định đây chính là Toyota Fortuner đời mới đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm.

So với những lần xuất hiện trước, nguyên mẫu mới nhất của Fortuner đã hé lộ rõ hơn khu vực phía sau. Phần lớn cửa cốp, cản sau và cụm đèn vẫn được che kín, tuy nhiên hai bên đuôi xe xuất hiện các dải sáng mới. Theo chuyên trang ô tô RushLane, đây có thể là cụm đèn hậu có thiết kế gần với phiên bản thương mại, thay cho loại đèn tạm từng xuất hiện trên phiên bản xe thử nghiệm trước đó. Dù vậy, lớp ngụy trang dày đặc vẫn chưa cho phép nhận diện đầy đủ kiểu dáng cụm đèn cũng như thiết kế hoàn chỉnh của phần đuôi.

Nguyên mẫu được cho là Toyota Fortuner đời mới tiếp tục xuất hiện trên đường thử tại Thái Lan với lớp ngụy trang kín ẢNH: RUSHLANE, CRMILK MEETOO

Ở phía trước, những hình ảnh ghi nhận từ tháng 2.2026 cho thấy mẫu xe Toyota mới dường như sẽ thay đổi khá mạnh. Xe có phần đầu dựng đứng hơn, nắp ca-pô phẳng, lưới tản nhiệt kích thước lớn cùng hệ thống đèn được bố trí khác trước. Các dải đèn phía trên có thiết kế mảnh, trong khi cụm chiếu sáng chính đặt thấp hơn. Một số thiết bị được cho là radar ở cản trước và camera phía sau kính chắn gió cũng xuất hiện trên xe thử nghiệm, cho thấy Toyota đang đánh giá những công nghệ hỗ trợ lái mới cho mẫu SUV này.

Dù được nhiều nguồn quốc tế gọi là Fortuner thế hệ mới, Toyota hiện chưa chính thức công bố thông tin về mẫu xe này. Vì vậy, chưa thể khẳng định toàn bộ những thay đổi trên xe thử nghiệm sẽ xuất hiện ở phiên bản thương mại, cũng như đây chắc chắn là một cuộc "lột xác" hoàn toàn thay vì một đợt nâng cấp sâu.

Tuy nhiên, khả năng Fortuner chuẩn bị bước sang một chu kỳ sản phẩm mới là điều khá dễ hiểu. Bởi lẽ, thế hệ đang phân phối trên thị trường hiện tại đã xuất hiện từ khoảng năm 2015 và trải qua nhiều lần nâng cấp. Thậm chí, theo chuyên trang Autocar India, Fortuner tiếp theo có thể sẽ sử dụng nền tảng khung gầm IMV được cập nhật từ Hilux mới.

Fortuner mới được kỳ vọng thay đổi mạnh về thiết kế, công nghệ sau nhiều năm thế hệ hiện hành có mặt trên thị trường ĐỒ HỌA: RUSHLANE

Ở khả năng vận hành, các thông tin về động cơ của Fortuner mới hiện vẫn chủ yếu ở mức dự đoán. Một số nguồn cho rằng động cơ xăng 2.7 lít và diesel 2.8 lít có thể tiếp tục được sử dụng, trong khi khả năng bổ sung công nghệ điện hóa cũng được nhắc tới. Nội thất xe được kỳ vọng cũng sẽ hiện đại hơn với màn hình kích thước lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số và thêm các tính năng hỗ trợ lái. Tuy nhiên, Toyota chưa công bố cấu hình chính thức, do đó những trang bị này vẫn cần chờ xác nhận khi xe thương mại trình làng.

Đáng chú ý, việc mẫu xe thử nghiệm được cho là Fortuner thế hệ mới liên tục xuất hiện trên đường thử tại Thái Lan trở thành tâm điểm chú ý. Bởi ASEAN vốn dĩ là thị trường quan trọng đối với dòng SUV khung gầm rời của Toyota. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Toyota chưa công bố lịch ra mắt Fortuner mới, cũng chưa có thông tin chính thức từ Toyota Việt Nam về kế hoạch đưa mẫu xe này về nước. RushLane dự đoán xe có thể được đưa ra thị trường Ấn Độ trong năm 2027, nhưng thời điểm ra mắt toàn cầu vẫn chưa được nhà sản xuất xác nhận.

Tại Việt Nam, Toyota Fortuner hiện đang bị Ford Everest bỏ xa về doanh số trong nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời ẢNH: TOYOTA

Nếu Fortuner mới được đưa về Việt Nam trong thời gian tới, đây sẽ là sản phẩm rất quan trọng với Toyota trong cuộc cạnh tranh ở nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời. Bởi vị thế của Fortuner tại thị trường Việt Nam hiện đã khác xa thời kỳ mẫu xe này từng thống trị phân khúc.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), riêng tháng 8.2026, Toyota Fortuner chỉ bán được 217 xe, tăng gần 22% so với tháng trước. Tuy nhiên, Ford Everest (bán ra 690 xe), doanh số mẫu SUV vẫn thấp hơn đáng kể.

Khoảng cách còn rõ rệt hơn nếu tính lũy kế. Sau 8 tháng năm 2026, Ford Everest đã bàn giao 7.640 xe, chiếm gần 85% lượng xe bán ra của nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời. Trong khi, Toyota Fortuner trong cùng giai đoạn chỉ đạt 1.181 xe, đồng nghĩa lượng xe Everest bán ra cao hơn hơn 6 lần. Đáng chú ý, doanh số Fortuner còn giảm hơn 41% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, một phần bất lợi của Fortuner đến từ vòng đời sản phẩm đã kéo dài, trong khi Ford Everest đang có lợi thế với thế hệ mới hơn, thiết kế hiện đại cùng hàm lượng công nghệ cao. Fortuner vẫn có những lợi thế quen thuộc về thương hiệu, tính thực dụng và tệp khách hàng lâu năm, nhưng chừng đó chưa đủ để giúp mẫu xe Toyota thu hẹp khoảng cách về doanh số.

Hiện tại, Toyota Việt Nam vẫn phân phối Fortuner chính hãng. Riêng các phiên bản máy xăng 2.7 lít nhập khẩu Indonesia được hãng niêm yết từ 1,155 tỉ đồng, trong khi bản Legender 2.7 4x4 có giá từ 1,395 tỉ đồng.