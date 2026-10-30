Sedan hạng B: Cuộc chiến của ô tô Nhật Bản

Sedan hạng B: Cuộc chiến của ô tô thương hiệu Nhật

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam, kết quả doanh số của 5 mẫu sedan hạng B cho thấy khoảng cách khá lớn giữa những mẫu xe dẫn đầu và phần còn lại.

Cụ thể, Toyota Vios tiếp tục giữ vị trí số một với 6.931 xe bán ra sau 9 tháng. Kết quả này giúp mẫu sedan của Toyota duy trì lợi thế trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, bất chấp sức mua toàn phân khúc giảm so với cùng kỳ.

Ở vị trí thứ hai, Honda City đạt 5.452 xe, kém Vios 1.479 xe. Đáng chú ý, riêng tháng 9, doanh số City đạt 617 xe, tăng hơn gấp đôi tháng trước. Đà tăng này giúp mẫu sedan Honda nới rộng khoảng cách với Mazda2 ở vị trí tiếp theo.

Honda City bán chạy thứ hai trong phân khúc sedan hạng B ẢNH: CHÍ TÂM

Kế đến, Mazda2 ghi nhận 4.098 xe sau 3 quý đầu năm, tiếp tục góp mặt trong nhóm sedan hạng B bán chạy tại Việt Nam. Trong khi đó, Hyundai Accent chỉ đạt 2.645 xe, xếp thứ tư và cách khá xa nhóm ba mẫu xe Nhật dẫn đầu. Cuối bảng là Mitsubishi Attrage với 926 xe bán ra sau 9 tháng.

Như vậy, bốn mẫu xe thương hiệu Nhật chiếm gần 87% doanh số được công bố của nhóm sedan hạng B. Toyota Vios vẫn dẫn đầu, còn Honda City và Mazda2 tiếp tục bám đuổi trong bối cảnh sức mua toàn nhóm suy giảm.