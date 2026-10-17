Sedan hạng B: Liên tục giảm giá Toyota Vios hút khách, doanh số Honda City vượt Mazda2

Cùng với sự hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam sau tháng Ngâu, doanh số dòng xe sedan hạng B cũng được cải thiện đáng kể trong tháng 9.2026. Ngôi đầu trong cuộc đua doanh số phân khúc này vẫn thuộc về Toyota Vios, tuy nhiên vị trí thứ hai có sự xáo trộn khi Honda City bất ngờ vượt mặt Mazda2.

Ồ ạt "đại hạ giá" xe sedan hạng B tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số

Sau bước sụt giảm trong tháng 8.2026 (thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch) do ảnh hưởng của hiệu ứng tháng Ngâu, từ đầu tháng 9.2026 nhiều mẫu sedan hạng B tiếp tục được các nhà sản xuất phân phối mạnh tay áp dụng ưu đãi, giảm giá bán để tạo sức hút. Đơn cử như Toyota Vios, Honda City có mức giảm cao nhất lên đến gần 60 triệu thông qua hình thức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Hyundai Accent cũng được triển khai gói ưu đãi, giảm giá gần 90 triệu đồng, trong khi Mitsubishi Attrage, KIA Soluto cũng được giảm giá bán…

Trong tháng 9.2026 doanh số bán sedan hạng B đạt 2.097 xe, tăng 471 xe tương đương 22,5% so với tháng 8.2026 Ảnh: BÁ HÙNG

Chính điều này góp phần giúp phân khúc sedan hạng B tạo sức hút để nhanh chóng lấy lại nhịp tăng trưởng doanh số khi sức mua trên thị trường ô tô hồi phục. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho thấy, trong tháng 9.2026 doanh số bán sedan hạng B đạt 2.097 xe, tăng 471 xe tương đương 22,5% so với tháng 8.2026.

Đây là tháng thứ 6 tính đến thời điểm này của năm 2026 doanh số phân khúc sedan hạng B đạt trên 2.000 xe. Dù vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ sedan hạng B trong tháng 9 vừa qua vẫn ít hơn 681 xe tương đương mức giảm 24,5%.

Doanh số sedan hạng B Tháng 1.2026 3115 Tháng 2.2026 1684 Tháng 3.2026 2347 Tháng 4.2026 2333 Tháng 5.2026 1863 Tháng 6.2026 2124 Tháng 7.2026 2863 Tháng 8.2026 1626 Tháng 9.2026 2097

Kết quả này cho thấy phân khúc sedan hạng B vẫn đang giảm sức hút trên thị trường ô tô Việt Nam. Điều này không quá khó hiểu bởi những năm gần đây thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của các mẫu mã mới. Trong tầm giá 500 - 600 triệu đồng, thay vì chọn một chiếc xe gầm thấp, chật chội như sedan hạng B, người Việt đề cao yếu tố thực dụng, linh hoạt có thể lựa chọn xe MPV 5+2 chỗ ngồi hay Crossover hạng B…

Trong khi đó, yếu tố tiết kiệm, tính kinh tế của sedan hạng B cũng đang dần bị khỏa lấp trước sự phát triển của các dòng ô tô điện cùng tầm giá. Những tháng gần đây, không có đại diện nào ở phân khúc sedan hạng B có thể chen chân vào danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Toyota Vios tiếp tục giữ vững ngôi đầu với doanh số đạt 758 xe trong tháng 9.2026, tăng 102 xe so với tháng trước Ảnh: Toyota

Toyota Vios dẫn đầu, Honda City đòi lại vị trí thứ hai từ tay Mazda2

Sức mua hồi phục nhưng cục diện cạnh tranh trong cuộc đua doanh số giữa các mẫu xe thuộc phân khúc này vẫn không có nhiều sự xáo trộn khi ưu thế vẫn nghiêng về phía các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản.

Cụ thể, Toyota Vios tiếp tục giữ vững ngôi đầu với doanh số đạt 758 xe trong tháng 9.2026, tăng 102 xe so với tháng trước. Điều này đến từ việc Toyota Việt Nam (TMV) vẫn kiên trì triển khai ưu đãi cho các phiên bản Vios bất chấp sức mua trên thị trường liên tục biến động. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng sau hàng chục năm xuất hiện trên thị trường Vios cũng đã tạo được danh tiếng về thương hiệ, độ bền cũng như giá trị sử dụng với khách hàng Việt Nam.

Doanh số các mẫu ô tô sedan hạng B tại Việt Nam tháng 9.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Vị trí thứ hai là cuộc đổi ngôi giữa Honda City và Mazda2. Theo đó, với 617 xe bán ra, tăng 338 xe so với tháng trước đó, Honda City đã vượt qua đối thủ đồng hương. Sau nhiều tháng liên tiếp tăng trưởng, doanh số Mazda2 trong tháng 9 vừa qua chỉ đạt 464 xe, giảm 18 xe so với tháng trước đó. Hyundai Accent vẫn dậm chân ở vị trí thứ tư với 204 xe bán ra, tăng 18 xe so với tháng trước. Dù được HTV mạnh tay giảm giá bán nhưng phải thừa nhận rằng sức hút Hyundai Accent đã giảm mạnh trong 2 năm gần đây.

Trong bối cảnh KIA Soluto, Nissan Almera và Skoda Slavia không công bố doanh số, Mitsubishi Attrage trở thành mẫu xe bán ít nhất phân khúc sedan hạng B với 54 xe đến tay khách hàng trong tháng 9.2026, giảm 4 xe so với tháng trước đó.

Cộng dồn 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 20.052 xe, giảm 5.048 xe tương đương 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái.