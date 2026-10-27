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    Toyota Hilux bỏ xa Triton, rút khoảng cách với Ranger sau 9 tháng đầu năm 2026

    Chí Tâm
    Chí Tâm

    Sau 3 quý đầu năm 2026, nhóm xe bán tải tại Việt Nam đạt doanh số 19.554 xe, tăng 1.272 xe so với cùng kỳ. Ford Ranger vẫn dẫn đầu, nhưng Toyota Hilux đang bỏ xa Mitsubishi Triton và thu hẹp khoảng cách với đối thủ đến từ Mỹ.

    Toyota Hilux bỏ xa Triton, rút khoảng cách với Ranger sau 9 tháng đầu năm 2026

    Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số xe bán tải vẫn tăng trưởng sau 9 tháng. Tuy nhiên, riêng tháng 9, nhóm xe này chỉ bán được 2.325 chiếc, giảm 5,7% so với tháng trước, cho thấy sức mua đang chững lại.

    Dẫn đầu là Ford Ranger với 9.835 xe, chiếm hơn 50% tổng doanh số phân khúc được công bố. Riêng tháng 9, Ranger đạt 1.147 xe, tăng 418 xe so với tháng 8, qua đó giành lại vị trí dẫn đầu từ Mitsubishi Triton.

    Toyota Hilux bỏ xa Triton, rút khoảng cách với Ranger sau 9 tháng đầu năm - Ảnh 1.

    Toyota Hilux đang xếp vị trí thứ 2 trong phân khúc xe bán tải về mặt doanh số

    ẢNH: CHÍ TÂM

    Ở vị trí thứ hai, Toyota Hilux ghi nhận 5.687 xe, bỏ xa Triton tới 2.163 xe. Đáng chú ý, cùng kỳ năm 2025, Hilux chỉ bán được 2.504 xe, còn Ranger đạt 12.577 xe. Như vậy, khoảng cách giữa hai mẫu bán tải đã thu hẹp từ 10.073 xuống còn 4.148 xe. Dù vậy, riêng tháng 9, Hilux chỉ tiêu thụ 426 xe, giảm 136 xe so với tháng trước.

    Kế đến, Mitsubishi Triton đạt 3.524 xe sau 3 quý đầu năm. Sau khi bất ngờ vượt Ranger trong tháng 8, doanh số Triton giảm còn 698 xe vào tháng 9, nhưng vẫn cao hơn Hilux trong tháng này. Isuzu D-Max xếp cuối bảng với 508 xe bán ra.

    Như vậy, Ford Ranger vẫn giữ vị thế dẫn đầu phân khúc. Tuy nhiên, Toyota Hilux đang cải thiện đáng kể vị thế so với cùng kỳ năm ngoái.

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