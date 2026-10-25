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    Ô tô máy xăng giá rẻ nào bán chạy nhất Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026?

    Chí Tâm
    Chí Tâm

    Sau 3 quý đầu năm 2026, nhóm ô tô máy xăng giá rẻ đạt doanh số 2.162 xe, giảm 47,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh sức mua thu hẹp, Hyundai Grand i10 vẫn dẫn đầu, bán nhiều hơn gấp 3 lần Toyota Wigo.

    Ô tô máy xăng giá rẻ nào bán chạy nhất Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026?

    Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam, dù lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ máy xăng trong tháng 9 có cải thiện, kết quả cộng dồn sau 9 tháng vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2025.

    Cụ thể, Hyundai Grand i10 bán được 1.637 xe sau 3 quý đầu năm, chiếm khoảng 75,7% tổng doanh số được công bố. Kết quả này giúp mẫu xe Hàn Quốc bỏ xa Toyota Wigo, với mức chênh lệch lên tới 1.112 xe.

    Riêng tháng 9, Grand i10 đạt 165 xe, tăng 74 xe so với tháng 8. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong nhóm có công bố số liệu ghi nhận sức mua tăng trong tháng.

    Ô tô máy xăng giá rẻ nào bán chạy nhất 9 tháng đầu năm? - Ảnh 1.

    Hyundai Grand i10 là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A đến thời điểm này

    ẢNH: HTC

    Ở vị trí tiếp theo, Toyota Wigo đạt doanh số cộng dồn 525 xe, chỉ bằng khoảng một phần ba Grand i10. Trong tháng 9, mẫu xe Nhật bán được 52 chiếc, giảm 24 chiếc so với tháng trước, trái ngược với đà tăng của đối thủ dẫn đầu.

    Trong khi đó, KIA Morning vẫn hiện diện ở phân khúc xe cỡ nhỏ máy xăng nhưng THACO AUTO không công bố đầy đủ doanh số, nên chưa có cơ sở so sánh trực tiếp với Grand i10 và Wigo.

    Như vậy, Hyundai Grand i10 vẫn chiếm ưu thế rõ rệt về doanh số được công bố sau 9 tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, kết quả sụt giảm gần một nửa của nhóm xe này cho thấy sức mua đang chịu sức ép, trong đó có sự cạnh tranh ngày càng lớn từ ô tô điện giá rẻ.

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